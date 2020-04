Falso "toque de queda" a partir del 10 de abril: Presidencia

El Gobierno de México señaló que es falso un mensaje que circula por redes sociales en el cual se señala que habrá un "toque de queda" a partir del 10 de abril y que éste durará 96 horas.

El coordinador de Comunicación Social de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, pidió a toda la población no dejarse engañar con ese tipo de noticias falsas. "El @GobiernoMX respeta irrestrictamente las libertades democráticas y los derechos humanos, por lo que, a pesar de la #EmergenciaSanitaria, no dictará medidas coercitivas ni declarará Estado de excepción".

El vocero de Presidencia de la República señaló que cualquier versión que contradiga esta disposición es falsa. "No te dejes engañar".

En redes, circula un mensaje con los colores y logotipos del Gobierno de México, Secretaría de Salud y del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) que para "evitar el ascendente contagio" de casos de coronavirus habrá un toque de queda, lo cual es falso.