Falta tiempo para evaluar si combate a la corrupción da resultados: CCE

Aún falta tiempo para evaluar si la principal propuesta política de combatir la corrupción tiene resultados positivos o si seguirá la frustración de los mexicanos por inadecuados resultados, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.

En videoconferencia "Retos y avances en la lucha contra la corrupción en el país", que organizó el CCE junto con la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (Conafa), el líder de la máxima cúpula empresarial expuso que los ciudadanos lo que más piden es que la corrupción no se convierta en actos de impunidad.

Manifestó que un anhelo en México es terminar con la corrupción y "hoy se tiene como la principal propuesta política por parte de la autoridad la lucha contra la corrupción.

El tiempo nos dirá si fuimos efectivos y si realmente tuvimos un avance sustancial en la lucha contra la corrupción, es muy difícil medir esto en un periodo tan corto tiempo".

Para Salazar Lomelín, la corrupción siempre va junto con la impunidad, por lo que es indispensable que nada quede impune.

"Vamos a ver si los resultados van a ser los que andábamos buscando y que no tengamos la frustración ciudadana de que una vez más nos encontramos con una situación inadecuada o que los resultados son inadecuados, la corrupción siempre va de la mano de la impunidad y es fundamental que esos actos no queden impunes, lo que nos preocupa es que acabamos viendo actos de corrupción quedan impunes", expuso.

En el evento, el presidente de la Conafa, Odracir Ricardo Espinosa, dijo que "la corrupción es un monstruo de mil cabezas, la lucha para combatirla debe ser de muchos frentes, por ello la importancia de una alianza de esta naturaleza. Debemos impulsar la cultura de la denuncia y la legalidad".

Para ello se debe construir confianza y reconstruir el tejido social a través de generar conciencia en las nuevas generaciones de ciudadanos.