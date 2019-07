"Faltan 200 mil médicos en el país"

Villamar, Michoacán.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en el país hay un faltante de casi 200 mil médicos para cumplir con la norma internacional de médicos generales y especialistas.

Durante una gira por Michoacán este sábado, que incluyó recorridos por hospitales rurales, el Jefe del Ejecutivo Federal dio el dato de cómo la administración anterior dejó al sector salud.

Según cifras de la Secretaría de Salud, hay un registro de 270 mil 600 médicos generales en el país, pero según la norma internacional, se debe tener al menos 393 mil 600 especialistas, por lo que hay un faltante de 123 mil.

Mientras que también se cuenta con 146 mil 300 médicos especialistas y la norma internacional pide que sean 219 mil, por lo que faltan al menos 72 mil.

"Nos faltan médicos generales y especialistas. Desde mi particular punto de vista está peor el sistema de salud que el sistema educativo, nada más que el sistema educativo se politizó porque se aplicó la mal llamada reforma educativa y no se hablaba de lo que estaba sucediendo en el sistema de salud", dijo.

Tras revisar la situación del hospital rural de Villamar, que el faltante de médicos en el país se debe principalmente a que no aceptaban a estudiantes de medicina en las universidades, los rechazaban.

La corrupción es "papita"

Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no le preocupa el tema de la economía porque hay una moneda fuerte y no hay inflación, mucho menos la corrupción porque acabar con esta es "papita" (fácil).

Aunque aclaró que "los dos temas que sí me preocupan y me ocupan son la salud y la inseguridad en el país. Lo demás no me preocupa tanto, la corrupción es ´papita´. La economía está creciendo, a pesar de que dicen lo contrario, pero un dato es que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con respecto al dólar y hay menos inflación ahora que antes, y otro dato es que por primera vez en 36 años aumentó el salario mínimo", declaró.

Al hablar del despliegue de la Guardia Nacional en el país, el presidente López Obrador confió en que pronto bajarán los índices delictivos, ya que su estrategia va avanzando.