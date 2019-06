Faltan acciones para frenar explotación infantil en México, alerta agrupación

La Mesa Social Contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, formada por instituciones nacionales, investigadores y organizaciones de la sociedad civil, entre otros, presentó un pronunciamiento solicitando al Gobierno acciones urgentes en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora el 12 de junio.



"Prevenir, reducir y erradicar todas las formas de explotación infantil requieren de una eficiente coordinación intersectorial de los sectores público y privado, de la voluntad política de los Gobiernos y de la sociedad en su conjunto", dijo Mónica Falcón, secretaria de la asociación, en conferencia de prensa.



De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2.48 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años trabajan.



Y según los datos aportados este lunes durante la presentación, la mitad de los niños de entre 5 y 14 años que no asisten a la escuela están trabajando.



Falcón añadió que desde hace diez años "hay datos tratando de llamar la atención en la agenda pública" pero las condiciones siguen siendo muy similares porque las autoridades tienen el trabajo muy acotado, ya que se reduce en muchos casos a "sacar a los niños de los campos".



Por su parte, Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF), recordó que durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es "fundamental" incorporar este tema en la agenda para garantizar que los menores no trabajen.



Por ello, animó a que se den más becas a los estudiantes.



La experta concordó con la idea de que en los primeros meses del Gobierno actual no ha sucedido nada, pero detalló que ya hace dos años que están paralizados los avances en esta materia después haber conseguido un convenio de edad mínima de trabajo.



En México, la edad legal para trabajar son los 15 años, pero hasta los 18 años tienen la obligación de acudir a la escuela.