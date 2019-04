Familia daña "Piedra del Elefante"

La "Piedra del Elefante", situada en la Reserva de la Biósfera El Cielo, logró sobrevivir a fenómenos naturales durante 65 millones de años, pero no a la visita de la familia Rubio García, oriundos del estado de Nuevo León, quienes tuvieron la ocurrencia de dejar su firma y dañarla.

A través de su cuenta de Facebook, el Centro Interpretativo Ecológico (CIE) evidenció a esta familia por el daño que causaron a esta roca que tiene forma de paquidermo.

"Este tipo de turismo no es el que queremos que venga. Hace cuatro horas en un vehículo 4x4 desde la parte baja de Gómez Farías hasta la Piedra del Elefante, para hacer este tipo de vandalismo en una formación rocosa, no tiene precio".

Se indica además que no existe infraestructura carretera debido a que se encuentran dentro de una reserva ecológica que cuenta con selva tropical, hasta bosque semi desértico, pasando por bosque de niebla, pino y encino.

"Con este tipo de caminos, evitamos que suba una gran cantidad de vehículos, evitando descontrol. Es una impotencia ver este tipo de imágenes en lugares de acceso difícil, que han permanecido 65 millones de años intactas, para que el ser humano ponga su huella y peor aún, pongan nombre, apellido y lugar de procedencia".

El CIE pide a los usuarios de Facebook compartir la publicación para que las personas tomen conciencia y algún día, se logre la educación ambiental y el turismo responsable.

"No se vale, esto da pena y vergüenza", concluye la publicación.