Familia de adolescente asesinado en Oaxaca denuncia amenazas

La familia de Alexander Martínez Gómez, joven de 16 años que fue asesinado de un disparo en la cabeza y por cuyo crimen está detenido un expolicía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, denunció que han recibido amenazas de muerte vinculadas al edil panista Adán Maciel Sosa.

Los familiares del joven futbolista señalaron que los días 24, 26 y 27 de junio fueron víctimas de intimidaciones en su domicilio por parte de personas que habitan en su comunidad, San Vicente Camalote, perteneciente a ese municipio de la Cuenca del Papaloapan, de las cuales identificaron a una, pero que por respeto a las investigaciones en curso no harían público el nombre.

A ello se sumó que este miércoles recibieron una amenaza directa por medio del perfil de Facebook "ACATLÁN CON ADÁN", la cual hace referencia al Presidente Municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, Adán Maciel Sosa, y menciona que trabajaba en el Partido Acción Nacional (PAN).

La amenaza, en donde se advierte que se si no quieren problemas ni ponerse en peligro, dejen de meterse "con el patrón", lo anterior luego de que la familia ha señalado como responsable del crimen al edil panista.

"Nuestra exigencia de verdad y justicia en el contexto de violencia criminal e impunidad que impera en el municipio de Acatlán está provocando estas amenazas, que representan un peligro real e inminente para nuestra integridad y vida, la de nuestra familia y testigos de la ejecución de nuestro amado hijo. Otros familiares y amigos recibieron mensajes similares desde la misma cuenta que posteriormente fue borrada", informaron.

Aunque aseguraron que estos hechos han sido denunciados al fiscal general, Rubén Vasconcelos Méndez; al Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, y a la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, emitieron un documento para exigir protección ante las amenazas.

"Exigimos a las instancias de seguridad, procuración de justicia y defensa de derechos humanos de Oaxaca, proteger y garantizar nuestra integridad y vida mediante los mecanismos institucionales pertinentes; por lo que solicitamos de manera urgente realicen el análisis de riesgo correspondiente para determinar el estado de vulnerabilidad en el que nos encontramos y (...) establezcan las medidas de protección efectivas y eficaces", indicaron.

En la misiva, solicitaron una reunión con el gobernador Alejandro Murat, que el fiscal Rubén Vasconcelos investigue las amenazas que han sufrido y dar con los responsables; y a la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), demandaron que contribuya a que el caso no quede en la impunidad, dado que "el perpetrador de la amenaza se asume militante de esa corriente política y porque el presidente municipal de Acatlán de Pérez Figueroa es de su partido".

Mientras que señalaron que hacían del conocimiento de esta situación a la Embajada de los Estados Unidos, y a la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, solicitaron su intervención y agradecieron las muestras de apoyo y solidaridad que han tenido con su familia.

"Tememos por nuestra integridad personal y vida, pero como todas las víctimas de abuso policial no descansaremos hasta alcanzar verdad y justicia. ¡No más simulación e impunidad!", exigieron.