Familia de saxofonista exige detener al autor intelectual del ataque

La Fiscalía General del Estado (FGEO) detuvo a un presunto autor material del ataque con ácido que sufrió hace tres meses la saxofonista María Elena Ríos.

"Me informan que la fiscalía acaba de detener al presunto primer autor material del ataque a la saxofonista María Elena quien fue rociada con ácido hace tres meses", declaró ayer el gobernador Alejandro Murat.

La joven fue atacada en septiembre, cuando un hombre le roció ácido y le causó graves quemaduras en gran parte del cuerpo.

El caso tomó relevancia nacional luego de que "EL UNIVERSAL" diera a conocer la exigencia de justicia de la familia y la solicitud de atención especializada, pues a tres meses de la agresión, el cuerpo de la joven rechazaba los injertos de piel, por lo que sus familiares pedían trasladarla a un hospital de especialidad.

Posteriormente, el gobierno de Oaxaca la transportó al Instituto Nacional de Rehabilitación, donde actualmente es atendida y desde donde envío una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir justicia y seguridad, luego de recibir amenazas de muerte del presunto autor intelectual.

En conferencia de prensa, el fiscal general, Rubén Vasconcelos Méndez, informó que se detuvo a P. H. Y., la tarde de este lunes en la carretera a Huayapam, a la altura de la colonia 14 de Febrero.

"Nuestro compromiso no es sólo aprehender a los autores materiales, sino a todos los participantes de este lamentable hecho", dijo, y agregó que la aprehensión se realizó por el delito de tentativa de feminicidio contra María Elena.

Lo anterior luego de que tras un cateo se hallaron y decomisaron aparatos de comunicación y prendas de vestir que coinciden con las que usaron los agresores el día del ataque, según muestran los videos en poder de las autoridades.

En entrevista, la familia de María Elena señaló que el sujeto que fue aprehendido es quien acompañaba al hombre que roció con ácido a la joven de 26 años.

La familia se mostró preocupada por los lentos avances del caso, pero confió en que se hará justicia: "Pueden detener a cualquier persona que haya sido autor material, pero no vamos a descansar hasta lograr la aprehensión de (el ex diputado local) Juan Vera Carrizal, el autor intelectual".

Anticiparon que la exigencia de justicia continuará en otras instancias de carácter federal como el Senado, a fin de que el ataque no quede impune y que ninguna otra joven enfrente algo similar.