Familia LeBarón agradece a Trump y afirma que no son "vende patrias"

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunciara que designará a los cárteles mexicanos terroristas, la familia LeBarón agradeció al mandatario norteamericano el apoyo ya que, señalaron, reconoció la gravedad de la situación en México; afirman que no son "vende patrias" o traidores del país sino que es momento de que se retome a México de las "manos de los terroristas".



A través de una carta de agradecimiento, señalaron que teniendo en cuenta los acontecimientos recientes, incluidas las lesiones y el asesinato de sus seres amados, es irresponsable creer que México mantiene el control de la situación.

"El gobierno mexicano carece de los recursos necesarios para proporcionar el estándar más básico de seguridad en muchas partes del país. No pueden competir con los miles de millones de dólares que fluyen a las manos de los cárteles cada año. Los cuales financian las impresionantes armas y el terror que distribuyen con ellas todos los días", indica el documento.

El pasado 25 de noviembre a través de la plataforma "Petitions White House", la familia Lebarón solicitó a la Casa Blanca clasificar como organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles del crimen organizado que operan en México, los cuales "buscan poder político para crear un narcoestado en México".

En la carta de la familia LeBarón señalan que la crisis de la trata de personas, el tráfico de drogas ilegales y la violencia no se detienen en la frontera; agregan que esta es una epidemia internacional y que compartimos un enemigo común, por lo que ahora es el momento de colaborar para promover soluciones legítimas y avanzar con acciones firmes y definitivas.

"Ahora es el momento. Retomemos a México de las manos de los terroristas. No somos 'vende patrias' o traidores a nuestro país. La realidad es que la seguridad, la libertad y las oportunidades económicas del pueblo mexicano han sido secuestradas por la violencia y la brutalidad de los cárteles. Si nosotros, los ciudadanos de México, no exigimos la justiciar ahora, no quedará patria para vender", afirman.

El documento firmado por las familias de colonia La Mora y colonia LeBarón, indica que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, es bastante capaz de negociar en nombre del pueblo mexicano. "Él tiene toda nuestra confianza en ese aspecto, sin embargo, debe actuar ahora".

El pasado 4 de noviembre varios integrantes de la familia LeBarón sufrieron un ataque en sus vehículos por un supuesto grupo criminal, en el cual murieron nueve personas -seis menores y tres mujeres- en los límites de Sonora y Chihuahua, al norte de México. Se atribuye en ataque a la organización criminal "La Línea".

En entrevista en Radio Fórmula, Bryan LeBarón, quien firmó la petición a la Casa Blanca para que se considere terrorista a los cárteles mexicanos, señaló la necesidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo Donald Trump se sienten a buscar soluciones. Agrega que en ningún momento su familia ha querido que la soberanía de México esté en peligro y si ese ese el caso, no quiere ni un dólar de Estados Unidos.

"Estamos esperando que el presidente López Obrador y el presidente Donald Trump se sienten sobre la mesa y que busquen las mejores soluciones. El trabajar, el colaborar como naciones, países independientes, para combatir un enemigo común", comentó.

Este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que designará a los cárteles mexicanos terroristas. "He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días. Saben, la designación no es tan fácil, se tiene que pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso", dijo.

En conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, evadió responder directamente la intención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por declarar terroristas a los cárteles de droga mexicanos, 'por ser víspera del Día de Gracias', que se celebra mañana en ese país. Sin embargo, aclaró que solo tenía un mensaje al respecto: "cooperación sí, intervencionismo no. Y ahí lo dejamos".