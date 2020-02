Familia LeBarón califica de "basura" la "verdad histórica"

En un recorrido que la familia LeBarón hizo esta mañana de martes en el basurero de Cocula, Guerrero, donde supuestamente habrían sido incinerados los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, los activistas calificaron esa teoría como una "basura" y expresaron que este caso es uno de los episodios "más negros" de nuestra historia.

En su visita a la entidad, Julián LeBarón dijo: "yo creo que la verdad histórica es una basura, parece que la primera víctima de cualquier crimen en México es la verdad, yo he conocido miles de víctimas y nunca he conocido a alguien que diga 'se hizo justicia'".

La familia mormona ha realizado diversas actividades en Guerrero en estos últimos días, entre las que destaca una marcha en Chilapa, una visita a Iguala y también el este martes acompañaron a la familia de dos menores de edad que fueron asesinados.

En el basurero de Cocula, Bryan LeBarón indicó que ese lugar "es un símbolo de la impunidad que estamos viviendo, pensar que desde hace tiempo todavía no tenemos respuestas es un símbolo del fracaso de nuestro sistema judicial".

Esta mañana de martes, el caso Ayotzinapa retomó fuerza luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que trabajará junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Fiscalía General de la República (FGR) para resolver la desaparición de los 43 estudiantes.

Mientras López Obrador daba estas declaraciones, Adrián LeBarón hizo un llamado a los ciudadanos para estar unidos frente al clima de inseguridad que impera en México.

"Esta zona donde estamos representa uno de los episodios más negros de nuestra historia (...) entre mexicanos nos necesitamos más que nunca, juntos todos y con todo, vamos a seguir caminando hasta que deje de doler, hasta que ya no existan víctimas, hasta que nos inviten a la fiesta del pueblo, no al funeral, porque aquí venimos a un funeral", señaló.

Además de visitar Guerrero, en días anteriores, la familia LeBarón estuvo en León, Guanajuato, donde realizaron otra marcha.