Familia que dañó la piedra "El Elefante" regresa a responsabilizarse

Para llegar a la roca conocida como "El Elefante", la familia Rubio García del estado de Nuevo León, recorrió, caminando, 38 kilómetros en la Reserva de la Biósfera "El Cielo" en Tamaulipas.

Sin contar que además recorrieron 393 kilómetros de Nuevo León a Gómez Farías. Los Rubio García viajaron 431 kilómetros para estampar su firma en "El Elefante" que había sobrevivido intacto durante 65 millones de años.

Por estos hechos, los Rubio García, se han convertido en tendencia en redes sociales, por dañar esta roca milenaria, luego de que el Centro Interpretativo Ecológico (CIE) de Tamaulipas, expuso la firma que esta familia dejó en "El Elefante".

Javier Oliva, encargado del CIE, informó que la familia no llegó a Nuevo León, sino que decidieron regresar al observar el escándalo que se registró en redes sociales.

"Eran cinco integrantes de la familia y el hijo, que debe tener como 25 años, se responsabilizó de estos hechos y pidió a sus padres volver a Gómez Farías para asumir las consecuencias de estos actos. Actualmente se encuentra personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del estado y la familia".

Explicó que la pinta se realizó con carbón de una fogata que, por increíble que parezca, se hizo encima de El Elefante, por lo que se avalúa, si el fuego no dañó esta milenaria formación rocosa.

"Ahorita no se ha pensado en actuar de forma legal, este tema se hizo viral y para mí fue algo bueno para quienes estamos apasionados de la naturaleza y tenemos más de 25 años en esta reserva. Se creó una controversia y esperamos que esto genere cultura en las personas que visitan esta reserva", comentó.

Manifestó que actualmente se está acordonando el área, colocando señalamientos y se realizarán mayores rondines de vigilancia para evitar que las personas causen daño no sólo en estas formaciones sino a la flora y fauna de este lugar.

La Reserva de la Biósfera "El Cielo", está considerada como una de las más bellas del estado de Tamaulipas. Se trata de un área natural protegida de 144 mil 530 hectáreas que albergan cuatro ecosistemas. Aquí se encuentran zonas con selva tropical, bosque mesófilo, de pino y encino, así como de material xerófilo.

"El Cielo", se ubica en la zona sureste del estado dentro de la Sierra Madre Oriental, conformada por los municipios de Gómez Farías, Llera, Jaumave y Ocampo. La principal ruta de acceso a la reserva es por Gómez Farías a través de la carretera nacional 85 a 42 kilómetros de Ciudad Mante y 112 de Ciudad Victoria.

En 1985 fue declarada como Reserva de la Biósfera y, al año siguiente, como Reserva de la Humanidad por las Naciones Unidas ya que alberga más de 255 especies de aves residentes, 175 migratorias, reptiles, anfibios, murciélagos y animales salvajes.

Por contar con todos estos atractivos, "El Cielo" se ha convertido en punto de encuentro para científicos, amantes de la naturaleza, deportistas extremos, ecoturistas y campistas.

Dos de los puntos más visitados en "El Cielo" son los poblados Alta Cima y San José donde por medio de guías de turistas, se puede llegar a la Cueva del Agua a 20 kilómetros de distancia. En esta zona se pueden observar restos de fósiles, practicar senderismo, ciclismo de montaña, paseos en lancha, descenso a rapel en sótanos cavernosos, escalada de montaña y kayaquismo. Justo aquí se encuentra la roca conocida como El Elefante.

Esta piedra cuenta con 65 millones de años y está resguardada por pinos y encinos de gran altura. Para llegar a ella, se debe ingresar por veredas con una gran cantidad de vegetación.