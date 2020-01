Familia Zapata y campesinos alistan protesta contra obra de Cháirez

CUERNAVACA, Mor. (EL UNIVERSAL).- Descendientes del general Emiliano Zapata Salazar y organizaciones campesinas se preparan para recibir con manifestaciones de protesta al presidente Andrés Manuel López Obrador, por permitir la exhibición de "La Revolución" de Fabián Cháirez en el Palacio de Bellas Artes, así como por el tema de la planta termoeléctrica de Huexca, el crimen sin aclarar del activista Samir Flores y los permisos dados a empresas extranjeras para la explotación de minas en el estado de Morelos.



Sobre la pintura que se exhibe en el Palacio de Bellas Artes, Jorge Zapata, nieto del general revolucionario y el descendiente con mayor oposición al gobierno federal, afirmó que el presidente pretende recorrer el pueblo de Anenecuilco, cuna del general Emiliano Zapata, mientras se muestra la pintura de Cháirez, y eso significa una ofensa para la familia.

"Venir a Anencuilco con ese cuadro en exhibición es como venirse a burlar, no solo de la familia sino de todo el pueblo de Morelos. Venir aquí, a su cuna, con ese cuadro en exhibición, la verdad no estamos de acuerdo", dijo Zapata y anunció que suman varias las organizaciones campesinas las que rechazan el cuadro, pero también quienes comparten los ideales del general Zapata.

-Pero ese rechazo puede catalogarse como una actitud machista, se le subraya.

"Nosotros no tenemos nada en contra de ellos. Nosotros estamos defendiendo la figura del general y no se vale que la denigren de esa manera. Ese grupo puede hacer lo que quiera pero no con la figura del general. ¿Qué le parecería al presidente que lo pinten a él en ese sentido?".

-Pero el presidente no tiene la imagen ni la historia del general Zapata.

"Claro, los que conocemos la historia de nuestro general desde luego que vamos a defender su imagen".

Jorge Zapata afirmó que los motivos para manifestarse contra el presidente López Obrador son muchos sobre todo, dijo, "porque todos los proyectos que dejó el corrupto de Graco (Ramírez) pues este señor (Andrés Manuel López) los está retomando en contra del pueblo".

"Tenemos pendientes la lucha contra las mineras que no traen ningún beneficio para el pueblo, nada más para que se enriquezcan unos cuantos; tenemos la termoeléctrica que no trae ningún beneficio a los pueblos afectados mucho menos a los ejidos a quienes les vienen a quitar su agua. Tenemos la aclaración del asesinato del compañero Samir Flores y son muchas cosas, no solo es el cuadro, entonces con todo eso encima y venirse a pasearse a la cuna de mi abuelo pues como que no es correcto", dijo Zapata en referencia a la gira del presidente López Obrador programada para el lunes por municipios de la zona sur y oriente del estado.

En el caso de la planta termoeléctrica, construida en el municipio de Yecapixtla y cuya operación fue sometida a una consulta popular, el descendiente del general revolucionario afirmó que el presidente debe cumplir su compromiso de campaña, cuando dijo que echaría abajo el proyecto.

"Ahí están los videos donde declaró que estaba en contra de la Termoeléctrica cuando anduvo aquí en campaña pidiendo el voto, y él dijo que si llegaba a la presidencia iba a dar marcha atrás a ese proyecto. ¿Entonces nada se trataba de venir a engañar para que le dieran el voto?", preguntó Jorge Zapata.

-¿La protesta está viva aunque no los dejen pasar?

"Tú sabes cómo se dan estas cosas. Cuando viene un jefe de Estado o Presidente a estos pueblos es de seguridad pero dentro de nuestras posibilidades nos vamos a manifestar".

-¿Han recibido alguna invitación del gobierno federal o estatal para conciliar?

"No, nada", concluye Jorge Zapata, hijo de Nicolás Zapata, uno de los hijos del general Emiliano Zapata Salazar.

Mientras tanto en Anenecuilco, municipio de Ayala, las autoridades realizan labores de limpieza y mejora de imagen en ambos zócalos, así como en lo vestigios de la casa de Emiliano Zapata y en la unidad deportiva Anenecuilco, donde será el encuentro del presidente con el pueblo hacia el medio día.