Familiar de fallecido por COVID-19 pide no ignorar cuarentena

Justo antes de que se confirmara la muerte de su esposo por COVID-19, la señora Claudia, lanzó un llamado en las redes sociales para que las personas tomen en cuenta las recomendaciones para contener la pandemia.

El caso de su esposo fue informado como la tercera defunción en Guanajuato capital, sumándose a los dos trabajadores jubilados de Pemex que contrajeron la enfermedad tras haber viajado a Chiapas.

El pasado 2 de abril, Claudia expresó que su esposo Octavio estaba enfermo de COVID-19 en terapia intensiva.

"Lo comparto porque muchos no toman en serio este virus COVID-19, no importa si es fabricado, si es un arma usada por EUA o China (...) Los únicos que te pueden ayudar si estas enfermo son los doctores y enfermeras", expuso en Facebook.

En la publicación describió que si un familiar se enferma ya no lo puedes ver, además no hay pruebas para personas con síntomas leves o sin síntomas.

"Tú que no guardas cuarentena (entiendo perfectamente a los que si no trabajan no comen), tú que no usas guantes o cubrebocas, tú que sacas a tu familia como si fueran vacaciones, tú que no crees que sea verdad", tú estas enfermando a otras personas, advirtió.

Reconoció que tal vez sean jovenes y fuertes, "pero no todos son iguales, entre ellos mi esposo, mi esposo que era fuerte, mi esposo que tomaba precauciones, mi esposo que nos cuidaba", describió Claudia.

En la publicación de Facebook que hasta ahora ha alcanzado 439 reacciones, ha sido compartida 486 veces y ha ameritado 175 comentarios, la madre de dos menores expresó que su objetivo es concientizar a que se tomen la medidas de precaución.

"Te estoy abriendo mi corazón destrozado, te estoy suplicando que tomes precauciones, que uses alcohol o gel, usa cubrebocas, lávate las manos, mantén distancia entra las personas, si no tienes que salir a la calle, no salgas, no hagas fiestas, no agredas a las enfermeras o doctores, ellos te van a salvar la vida, ellos si saben que precauciones se deben de tomar", narró en la publicación.

Pidió no esperar a tener un caso cercano para tomar acciones, sencillas, simples, "puedes estar salvando a una persona a una madre o un padre con simples precauciones de salud y no saliendo de casa".

No obstante, para Claudia la pandemia del COVID-19 ha dado algo invaluable, en el apoyo de una infinidad de gente a su alrededor, familiares y amigos.

"Aunque estamos en cuarentena las niñas y yo, mi corazón esta hinchado de amor por tantas muestras de cariño, estoy infinitamente agradecida, tengo que corregir, esto no me lo dio COVID-19, me lo dio el amor del entorno que nos rodea, no importando la distancia", concluyó.