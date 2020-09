Familiares buscan limpiar el nombre de sus hijos asesinados en Cuernavaca

Familiares de las víctimas de la masacre en Cuernavaca reprendieron a los dirigentes nacional y estatal del Partido Encuentro Solidario (PES), Hugo Éric Flores y Jorge Argüelles, respectivamente, así como el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara por declarar que los jóvenes ultimados en un velorio tenían vínculos con el crimen organizado.

"Ahí no había ningún delincuente, ni criminales, no queremos que esto se confunda. No fue un enfrentamiento, fue una masacre. Les dieron una cantidad de balazos de manera indiscriminada; no se lo merecían, solo querían despedirse de su amigo", dijo Daniel Jiménez, padre de Daniel, asesinado en el ataque.

En conferencia de prensa declararon que los responsables de la delincuencia en la Antonio Barona –donde se llevó a cabo la masacre- es gente que viene de afuera, que no le importa la seguridad de los vecinos.

"Nosotros no buscamos problemas, queremos que el nombre de nuestros hijos quede limpio", declararon los familiares.