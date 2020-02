Familiares de desaparecido protestan frente a palacio de gobierno

Los familiares de Alfredo Martínez Sánchez se manifestaron frente a palacio de gobierno del Estado de México para pedir que autoridades de la Fiscalía mexiquense y otras entidades investiguen sobre el paradero de este hombre, que desapareció durante un viaje de trabajo hacia Nuevo Laredo.

Marisol, hermana de Martínez Sánchez, informó que pese a que acudieron a la Fiscalía estatal y a la de Tamaulipas para reportar la desaparición de su hermano desde el jueves de la semana pasada, únicamente emitieron una Alerta Odisea, pero "es insuficiente porque creemos que es víctima de desaparición forzada".

Explicó que el jueves 18 de enero, su hermano acudió a la filial de una empresa toluqueña de transporte de carga, pero en Tamaulipas, por la tarde, se comunicó con su familia para informarles que iba a buscar algo de comer, pues esperaba la caja de su unidad, pero no volvieron a saber nada sobre él.

"El sábado nos comunicamos a la empresa, ahí nos pidieron tranquilizarnos porque aseguraron que estaba en el patio, pero fue mentira, en nuestra desesperación el domingo nos trasladamos hacia Nuevo Laredo y nos dijeron que el carro fue encontrado a la salida de Piedras Negras, en perfectas condiciones, incluso con las pertenencias de mi hermano dentro, así que la empresa sólo lo recogió y lo regresó a Toluca, sin levantar una denuncia por la desaparición de su trabajador ni informar a la familia", agregó.

Dijo que, incluso, la empresa, al recibir la unidad en Toluca, de inmediato la llevó a lavar, sin dar más explicaciones.

Por ello, insistió Marisol, piden la intervención de las autoridades estatales, pues consideró que no hay claridad sobre porqué la empresa mintió respecto al paradero de su hermano y por qué no reportaron la unidad ni esperaron un peritaje para después llevarla a lavar.