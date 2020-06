Familiares de desaparecidos exigen reunión con AMLO, Encinas y Cordero

Familiares de personas desaparecidas exigieron esta mañana tener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para exponer las deficiencias que han enfrentado en el acceso a la justicia y la reparación del daño.

Aunque esta mañana López Obrador dijo que los familiares de víctimas serían recibidos por Olga Sánchez Cordero, los inconformes negaron que esto vaya a suceder porque no están dispuestos a reunirse con la ministra en retiro si no la acompañan Alejandro Encinas y el Presidente.

En medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19, los familiares de víctimas han acampado frente a Palacio Nacional una semana entera a la espera de tener una reunión con los tres funcionarios federales.

"El Estado mexicano no puede olvidar que enfrenta dos emergencias: la humanitaria y la sanitaria, ninguna puede esperar" señaló Karla Guerrero, una de las manifestantes.

Agregó que otra exigencia es la destitución de Mara Gómez Pérez de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pues la acusaron de obstruir su camino al acceso a la justicia y que no les brinda los apoyos necesarios.

"(Mara Gómez) continúa interfiriendo con los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y con la atención jurídica, médica y psicológica que establece la Ley General de Víctimas. Mara Gómez ha realizado dos visitas al plantón en las que ha demostrado de nueva cuenta su insensibilidad", indicó Karla Guerrero.