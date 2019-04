Familiares de desaparecidos piden a Bachelet intervención de ONU en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Familiares de personas ausentes pidieron a Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada intervenga en México.

Durante la reunión que sostuvieron con ella la tarde de este domingo, solicitaron a Bachelet que aborde con el presidente Andrés Manuel López Obrador la necesidad de que la ONU intervenga en el país para terminar con la crisis de los desaparecidos. "Le hemos pedido a la señora Bachelet que le exija esa parte, que las familias estamos pidiendo que reconozca al Comité de Desaparición Forzada de la ONU, que lo invite.

"Solicitamos a la señora Bachelet que hable con el Presidente. Incluso le pedimos que tenga más apoyo su oficina, porque se hacen mil pedazos y sin ellos no podemos avanzar, han sido punto clave para nosotros", aseguró en entrevista Yolanda Morán del colectivo Búscame, buscando desaparecidos en México.

"Aquí no hay justicia, no hay verdad, no hay búsqueda. Pedimos que no haya repetición, aunque parece que solicitamos lo contrario, porque todos los días hay desaparecidos, ejecutados", comentó.

Las dos solicitudes clave que hicieron los familiares fueron que se genere un mecanismo extraordinario de identificación genética para los más de 26 mil cuerpos que están en manos de las autoridades, en el cual se reciba apoyo internacional, como en Nueva York, en 2001, tras los atentados a las Torres Gemelas. Además, la creación de un sistema para combatir la impunidad que cuente con participación internacional.

"El mecanismo para la identificación de más de 26 mil cuerpos tiene que ser extraordinario, porque el plan de trabajo que tiene la Secretaría de Gobernación habla de un instituto forense, el cual sí aceptamos, pero para las cosas ordinarias.

"Estamos planteando que haya un mecanismo internacional porque las familias no confiamos en las autoridades. Un sistema en el que la ONU forme parte, que traigan expertos para conformarlo, como se dio en Guatemala, pero con la intervención de la ONU", señaló Yolanda Morán.

Ayer domingo, se reunieron en Saltillo, Coahuila, los integrantes de 14 organizaciones de familiares de desaparecidos con Michelle Bachelet. En un comunicado que emitieron previo al encuentro señalaron que "vemos con tristeza que la tragedia se extendió por todo el país. Las autoridades siguen siendo omisas, las desapariciones continúan, vivimos una emergencia nacional".

María Melo Cadena consideró que Bachelet se mostró empática y receptiva, que dio una sensación de confianza a los familiares, quienes pidieron su apoyo en la firma de convenios para incidir en el gobierno mexicano a que acepte ayuda internacional, puesto que en el país no existen los recursos humanos, económicos, técnicos ni científicos necesarios para investigar.

"Está claro que hasta el momento no ha sido suficiente lo que tenemos. Hace 10 años nos decía [el gobierno federal] que no estaba preparado, que no sabía cómo afrontar la violencia [en el país]. Ya han pasado 12 años y no es posible que siga diciendo lo mismo. Está claro que tiene que aceptar la ayuda internacional", consideró.

Pidieron escuchar y ser escuchados al señalar que "en este país herido, la corrupción e impunidad son la ley", puesto que, "a pesar de la interlocución con las autoridades estatales, en una década de esta lucha las acciones de búsqueda no se han llevado a cabo para obtener los resultados que deseamos: tener a nuestros seres queridos con nosotros. No se ha hecho una investigación a fondo. No sabemos nada de lo que les pasó, ni quiénes lo hicieron. Todo ha sido una simulación".