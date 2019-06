Familiares de desaparecidos protestan en Palacio Nacional para exigir avances en búsquedas

"¿Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están?", "¡Fueron los marinos, fueron los Marinos!" son los gritos que esta tarde llenan el salón de la Tesorería en Palacio Nacional, donde el presidente participará en la presentación del Informe del Sistema Nacional de Búsqueda.

Son las madres, padres y familiares de los desaparecidos quienes sostienen carteles con las fotografías de sus hijos, hermanos y esposos.

"¡Queremos a nuestros hijos vivos!. Quiero a mis hijos vivos, todos desaparecidos. Sí de veras hay un cambio en este sistema de gobierno, queremos más presupuesto, más servidores públicos y ministerios públicos. De Durango nadie habla y Durango es un estado criminal", dijo Yolanda Montes Ortiz.

Reprocharon que solamente hay 200 padres y familiares de los muchos más que existen en el país, "porque los lugares los está ocupando el gobierno" y pidieron que se detengan las simulaciones.

"¡Fuera los militares!", le gritan al subsecretario de Derechos Humanos, población y migración, Alejandro Encinas apenas empieza a hablar.

"Todos ustedes tienen hijos, no creo que quieran sufrir lo que estamos pasando. ¿A dónde están nuestros hijos, señor López Obrador? Esto no para, día con día se están desapareciendo. No importa la edad, el tamaño ni la sociedad. Nada. Nada. Todos ustedes tienen hijos. No esperen a vivir un infierno tengo ocho años y meses buscando a mi hijo Andrés y no ha pasado nada. Por favor. Por favor", gritó una mujer antes del inicio del evento.

"Yo no soy, es mi dolor el que habla", gritó.