Familiares de desaparecidos reciben a AMLO con protestas en Huautla

Familiares de personas desaparecidas protestaron previo a la actividad del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en Huautla de Jiménez, municipio de la región Cañada de Oaxaca.

A las fueras del hospital rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se desarrolló el acto presidencial, colocaron lonas para exigir que sus familiares sean encontrados con vida y portaron pancartas para exigir justicia y un alto a la inseguridad en esta población.

Alheli Cerqueda, hermana de Juan Cerqueda – víctima de desaparición cometida por particulares o desaparición forzada – informó que son más de 12 las personas que han desaparecido en tan sólo un año; además del registro de homicidios dolosos. En ninguno de los casos, afirmó, hay justicia y ningún avance en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

Su hermano desapareció el pasado 15 de junio de 2019; ese día, ninguna de las cámaras de vigilancia que están colocadas sobre las principales vialidades de Huautla de Jiménez funcionaba, no hay testigos y los sujetos que se lo llevaron nunca se comunicaron con ella o pidieron algún tipo de rescate; sólo lo desaparecieron.

De diciembre de 2018 a julio de 2019 también desaparecieron Fausto Eduardo Ríos Mendoza (5 de diciembre de 2018); Fernando Orea (2 de marzo de 2019); Juventino Martínez Quiroga (25 de junio de 2019); David Juárez (19 de julio de 2019); Efrén Martínez (31 julio de 2019) e Iván Martínez (31 de julio de 2019), entre otros.

"No todos se atreven a denunciar porque tienen miedos pero son más de 12 las personas que han desaparecido en menos de un año. Desde que está el nuevo presidente municipal (Oscar Peralta) la inseguridad ha aumentado, no sólo las desapariciones de nuestros familiares, también los robos, los asesinatos. Hay mucha violencia", declaró Alheli Cerqueda.