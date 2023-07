Familiares de desaparecidos retiran bloqueo en la México-Toluca

A-AA+

LERMA, Méx., julio 18 (EL UNIVERSAL).- "¡Nos faltan 50!" Afirmaron familiares de desaparecidos en el bloqueo de la autopista Toluca - México.

Desde las 8:30 de la mañana llegaron a las inmediaciones del kilómetro 48 de la autopista México - Toluca familiares de cerca de 50 personas desaparecidas en el Estado de México, algunas de ellas desde hace dos años, en su mayoría jóvenes.

En esta protesta que ya cumplió dos horas y media, en la que despliegan las fichas de búsqueda de sus familiares, sólo permiten el paso de ambulancias y vehículos de emergencia.

"Queremos hablar con el Fiscal o con el gobernador Alfredo del Mazo Maza que se haga la confronta de los cuerpos encontrados en fosas clandestinas de Tenango Del Valle y de Ocoyoacac, señaló Guillermo Torres Peña hermano de John Adán desaparecido en Tianguistenco.

Las fosas fueron encontradas en febrero, pero no han informado sobre la identidad y confrontas de las víctimas, por lo que las familias "estamos desesperadas", afirmó Guillermo.

"Que no muevan a los MP s, que están trabajando, por qué en cada cambio se pierde tiempo y hay otros servidores públicos que no han hecho nada, es triste y desesperante", reiteró Guillermo.

"¡Nos falta Brandon!", "¡Justicia para Ame!", Antonio Ruiz, Belén, John Adán, Jesús Alejandro, Laura Heras, Abelardo Cristobal y Daniel Arturo, son los nombres y fotografías de los jóvenes desaparecidos en diversos puntos del Estado de México, especialmente en el Valle de Toluca.

Los manifestantes señalaron que no se van a retirar hasta que llegue al sitio el Fiscal General de Justicia, José Luis Cervantes García o el gobernador Alfredo del Mazo Maza.

En tanto un cerco de policías permanece en la zona.

----Retiran bloqueo en la México- Toluca; se dirigen a la Fiscalía estatal

A las 11:11 los manifestantes liberaron la autopista y se dirigen a la Fiscalía mexiquense.