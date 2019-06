Familiares de estudiante asesinado piden evitar difusión de rumores

Ante diversas publicaciones y difusión de filtraciones, familiares de Leonardo Avendaño solicitaron a las autoridades que "se conduzcan con profesionalismo y responsabilidad", así como tomar las medidas pertinentes para evitar la difusión de rumores.

"Esperamos que las autoridades se conduzcan con profesionalismo y responsabilidad, y les solicitamos atentamente tomar las medidas pertinentes para evitar la difusión de rumores y filtraciones que no emanan de una investigación que, por su naturaleza, estamos conscientes que toma tiempo y que nos pueden alejar de nuestro único objetivo: encontrar a los culpables de este artero crimen", señalaron.

En breve entrevista con EL UNIVERSAL, Josué Vicente, hermano de la víctima, sostuvo que una de las supuestas líneas de investigación que involucran al sacerdote de la parroquia Cristo Salvador, así como la difusión de fotografías referentes a la escena del crimen, entorpecen la investigación.

"Hay varias líneas de investigación, pero oficial no hay ninguna todavía", puntualizó.

El cuerpo de Hugo Leonardo Avendaño Chávez fue localizado el pasado miércoles en el interior de su camioneta. Anteriormente, Josué Vicente declaró a esta casa editorial que su hermano no tenía problemas con nadie.

En el comunicado difundido en redes sociales, seres queridos de Hugo Leonardo expresaron su gratitud ante las muestras de solidaridad y cariño recibidos.

"Si bien, lo único que nos traerá un poco de consuelo en este momento tan doloroso será ver a los responsables frente a la justicia, eso sólo se logrará con una investigación sólida, realizada con estricto apego a la legalidad y el debido proceso", señalaron en el escrito.