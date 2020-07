Familiares de fallecido exigen devolución de taque de oxígeno

Familiares de un paciente que falleció en la clínica Covid de Comitán de Domínguez, Chiapas, se manifiestan en la entrada al edificio para pedir a los directivos que les devuelvan el tanque de oxígeno, válvula y baumanómetro que entregaron el pasado 25 de junio, cuando el enfermo ingresó al nosocomio.

Familiares de Romeo López Espinosa, de 75 años de edad, dieron a conocer que el pasado 25 de junio hicieron los trámites para que el enfermo ingresara a la clínica Covid, pero los directivos les dijeron que no tenían oxígeno y por lo tanto "no podían recibirlo".

Fue entonces que la familia procedió a rentar un tanque de nueve pies con válvula y baumanómetro y solo así pudieron recibir a López Espinosa a la clínica.

El pasado 9 de julio, Romeo originario del barrio Yalchivol, de la cabecera municipal de Comitán perdió la batalla contra el coronavirus, pero después de recibir el cuerpo, los familiares pidieron que les entregaran el tanque y los demás aditamentos.

Pero el personal de mantenimiento, que atendió a la familia, comentó que ese día no podían regresar el equipo, ya que iban a desinfectarlo.

Cuando la familia regresó el viernes 10 de julio por el equipo, los atendió un funcionario identificado como Romeo Santiago, encargado de mantenimiento de la clínica, pero les intentó entregar "una válvula y un baunmanómetro diferente", pero no lo recibieron, porque esos aparatos "son de menor calidad", que el que entregó la familia.

La molestia creció cuando la familia de Romeo López Espinosa vio en una publicación de Facebook que el tanque de oxígeno que llevaron el 25 de junio a la clínica Covid, estaba a la venta en línea.

En las recientes horas, la familia ha tratado de contactar al número 9631454045, pero apagaron el teléfono.

Este lunes, la familia se instaló en plantón en la entrada a la clínica Covid, que funciona en la colonia Miguel Alemán, pero hasta esta tarde no hay respuesta para la devolución del equipo.

Los familiares del paciente aseguraron que desde el pasado 9 de julio adeudan al médico militar de Tuxtla, que les rentó el equipo, tres mil pesos.

"¿De dónde vamos a agarrar dinero? ¿De dónde vamos a sacar dinero para pagar el tanque? Aquí en la clínica no dan el nombre de quién se llevó el tanque", dijo un familiar de la víctima.

Ningún funcionario de la clínica Covid ha emitido una postura al respecto.