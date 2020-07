"Familiares de Gabriela recibirán reparación integral del daño", asegura Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que los familiares de Gabriela Gómez Cervantes, quien murió durante el atentado contra el titular de la Policía, Omar García Harfuch, recibirán una reparación integral por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas capitalina (CEAVI), y no solo los 60 mil pesos que aseguraban los deudos, les habían ofrecido.

"No sé de dónde viene esa información, ellos van a ser apoyados de manera integral, así lo dice la ley de Atención a Víctimas nacional y de la Ciudad de México, ellos nos están solicitando el tema del vehículo que quedó inhabilitado, eso lo estamos viendo para poderlos dar lo más pronto posible y la reparación integral la van a tener, a partir de todos los criterios que tiene la Comisión de Víctimas", comentó la mandataria tras realizar la supervisión de las obras de la Línea 1 del Cablebús.

Por su parte, la CEAVI informó que en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, mantiene acompañamiento y atención permanente a las víctimas del atentado, a quienes ha apoyado para solventar sus necesidades emergentes, ya que aún no se proporciona la reparación integral del daño.

Armando Ocampo, titular de la Comisión, aseguró que todos esos apoyos son aparte de la indemnización que les corresponda por la reparación del daño, para lo cual se requiere la información y documentación completa del caso, que brindará la Fiscalía General de Justicia capitalina.

"En cuanto se tengan todos esos elementos, será posible establecer el monto y fecha de pago", dijo.

Explicó que las víctimas y sus familias han recibido desde el primer día ayuda para solventar las cosas más urgentes, como servicio médico, alimentación y gastos de transportación. Además se les ha dado el acompañamiento jurídico y psicológico necesario y está en proceso su inscripción a los programas sociales de la Ciudad de México.