Familiares de mineros mexicanos demandan atención a conflicto laboral

Familiares de mineros bloquearon este lunes carreteras y vías férreas de Cananea, ciudad del norteño estado mexicano de Sonora, en reclamo de atención a sus problemas originados por una huelga estallada hace trece años.



Las protestas en una carretera y una vía del tren de Cananea, que se mantienen intermitentes desde el 30 de julio, pretenden obtener la atención del líder nacional del sindicato minero, el senador Napoleón Gómez Urrutia, dijo Lilia Guadalupe Romero, esposa de un minero.



Decenas de ancianas, mujeres, jóvenes y niñas bloquean varias horas el tren y la carretera que va a Tijuana, lo que deja varado a miles de automóviles además de camiones de carga e interurbanos.



América Valeria Navarro, estudiante de Química en la Universidad de Sonora, comentó que, desde que tiene uso de razón, su familia ha sufrido por la falta de un sustento.



"Nos sentimos tristes, estresados, porque no podemos llevar el sustento al hogar, hay carencias de seguro médico, medicinas, comida, hasta los servicios básicos como la luz y el agua", declaró América, quien es hija de un minero.



La huelga en la mina de Cananea comenzó en 2007, pero en medio del conflicto el Grupo México tomó el yacimiento, desconoció a los trabajadores y subcontrató a varias empresas para operar la mina Buenavista del Cobre, una de las más importantes en el mundo.



Los mineros y sus familias esperaban que bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador se resolvería el conflicto laboral para obtener el llamado contrato colectivo de trabajo de dicha mina.



"Yo lucho por mi padre, por toda la gente del pueblo, debido a la falta de trabajo y oportunidades, ya que Cananea es muy pequeño y carece de trabajos estables, muchas de las familias decidieron irse de aquí debido a que nadie les quería dar trabajo", dijo América.



Los disconformes advirtieron que cada día su bloque de caminos será una hora más extenso, hasta llegar al cierre total, a menos que sean atendidos por el líder del sindicato minero.



"hasta ahorita no hemos podido tener contacto con el senador Napoleón Gómez Urrutia, quien lidera y a quien siguen nuestros esposos, por eso el llamado también es para él porque somos las esposas de los mineros y ni siquiera una llamada, una videoconferencia, nada", declaró Lilia Guadalupe Romero, esposa de un minero.



Advirtió que, de seguir siendo ignoradas, "tomaremos la carretera y las vías del tren hasta que nos escuchen las autoridades".



Por su parte, Lucina Sara Córdova afirmó que no cesará en la lucha porque su esposo murió con la esperanza de que un día exista justicia para sus compañeros mineros y la gente de Cananea.