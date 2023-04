Familiares de rapera Inof se manifiestan en la FGJ

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- Familiares de Ana Arizbeth, mejor conocida como Inof, señalaron que el mototaxista que vio por última vez a la joven rindió declaración en el Estado de México, pero que no fue detenido.

En la misma, el hombre dijo que vio a Inof en el parque ubicado en la calle V. Del Amazonas, y que se veía desorientada. Según lo narrado por el mototaxista, la joven no llevaba dinero y buscaba una dirección, luego la dejó en un Chedraui pero sin que especificara las calles, relató Daniel Font, hermano.

En medio de una manifestación en el búnker de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), amigos y familiares pidieron que tanto las autoridades del Estado de México como la capitalina se coordinen, pues hasta el momento no les han dado detalles de las investigaciones que realizan.

Fernando Font dijo que en el Estado de México les dijeron que era mejor que ellos buscaran los videos con vecinos porque era complicado que se los dieran.

"Platicamos con él (mototaxista) que qué le dijo, si le comentó algo, y dijo que solamente la recogió ahí, que buscaba una dirección el cual pues él no sabía, que él no podía ir muy lejos, se la lleva y que la dejó en un Chedraui", comentó Daniel sobre la declaración que hizo dicha persona.

Fiscalía del Edomex inicia investigación

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una investigación de oficio derivado de la desaparición de Ana Arizbeth Soto, quien habría sido vista por última vez el pasado 8 de abril.

La institución informó que, independientemente de que la familia de esta joven, inició una carpeta de investigación en la Ciudad de México por la desaparición de Ana Arizbeth, la FGJEM inició una indagatoria por estos hechos.

Personal de la Fiscalía entabló comunicación con la madre de la joven desaparecida y brindó acompañamiento ante la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SS) para tener acceso a las cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).

PAN pide no escatimar esfuerzos

El PAN solicitó a la fiscal Ernestina Godoy no escatimar en los esfuerzos operativos y de inteligencia para localizar a la joven Ana Arizbeth.

"Lamentamos ese criterio de esperar 72 horas para levantar el acta de desaparición de una persona cuando hay elementos más importantes y desde luego, la desesperación familiar", dijo la diputada Frida Guillén.

Expresó que la Fiscalía local no debe acostumbrarse a manifestaciones o cierres de avenidas para actuar.

"La dependencia es reaccionaria, tiene que existir una presión social para que despierten y trabajen, eso no puede seguir sucediendo en la Ciudad mientras las mujeres seguimos desapareciendo", dijo la panista.