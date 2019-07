Familiares de víctimas de feminicidio marchan en Edoméx

El dolor, la falta de justicia y la indolencia oficial los llevaron a las calles. Dos años después del asesinato de Diana Velásquez Florencio, de entonces 24 años, no hay avances en la investigación, denunció Lidia, su madre.

"Estamos hartos del silencio y la omisión de las autoridades", gritó este domingo en las calles del municipio donde fue encontrado sin vida el cuerpo de su hija en el 2017.

Para recordarla a ella y a otras mujeres que han sido asesinadas en México, familiares, amigos y vecinos realizaron una marcha para exigir el esclarecimiento de esas muertes y justicia.

"Yo soy madre en resistencia, porque llevo cinco años de resistir las omisiones de las autoridades y de la propia sociedad", expresó Silvia, madre de María Fernanda, otra joven de 25 años a la que también le arrebataron la vida de manera violenta.

Los participantes de la protesta se congregaron frente a la presidencia municipal de Chimalhuacán, desde donde acusaron a las autoridades de ser omisas, crueles, insensibles e indolentes con el dolor de las familias que han perdido a sus hijas, hermanas, madres y esposas.

"Pintar a México de rosa, no nos da una vida libre de violencia", dijo Lidia, la madre de Diana Velásquez.

En el inmueble del ayuntamiento de Chimalhuacán gritaron consignas en contra de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le demandaron su intervención "porque ya es hora de que dé soluciones a los feminicidios, homicidios dolosos y desapariciones de mujeres que van en aumento en todo el territorio nacional".

Luego, caminaron hacia las instalaciones del Centro de Justicia de la Fiscalía General del Estado de México.

A esa corporación la acusaron de corrupta, omisa y protectora de los victimarios de las mujeres.

Los integrantes de varias organizaciones sociales y colectivos en defensa de los derechos humanos de las mujeres realizaron pintas en la fachada del inmueble estatal.

Ahí recordaron que la FGJEM "confundió" el cuerpo de Diana Velásquez con el de un hombre para no iniciar la carpeta de investigación con perspectiva de género.

Chimalhuacán es uno de los 11 municipios de la entidad mexiquense donde se emitió en el 2015 la Alerta de Género por la violencia que sufren las mujeres.

Aracely Osorio, madre de Lesvy Berlín, la estudiante de la UNAM, que fue hallada sin vida en Ciudad Universitaria en el 2017, también participó en la movilización.

Se solidarizó con los parientes de los desaparecidos y criticó la impunidad y negligencia que prevalece en el sistema de justicia mexicano porque permite que continúen los feminicidios y desapariciones de mujeres.

Norma, la madre de Alejandra García, quien fue asesinada hace casi 20 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, consideró que todos los homicidios de mujeres "son crímenes de Estado" porque existe impunidad, omisión y negligencia en todos los casos.

La caravana llegó al barrio Nativitas a la avenida Francisco I. Madero, donde fue hallado el cuerpo de Diana Velásquez y crearon un memorial en su honor.