Familiares de víctimas de feminicidio se manifiestan en Segob

Familiares de víctimas se manifestaron en la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir un diálogo con las autoridades federales y que éstas les ayuden a resolver sus casos.

Desde las 11:00 horas inició la manifestación encabezada por Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaimes Zamudio, una joven víctima de feminicidio, y las autoridades de Segob recibieron a los inconformes para conocer sus demandas.

Afuera de Gobernación se encontraban los familiares y amigos de Gina Escamilla, mujer asesinada el 10 de mayo del 2020 en Ecatepec de Morelos. El responsable del crimen presuntamente es un hombre con el que la joven de 25 años convivió entre tres y cuatro meses.

Israel Henríquez, asesor jurídico de la familia de Gina, dijo que aunque ya hay una orden de aprehensión contra el supuesto agresor, él se mantiene en libertad y las autoridades del Estado de México no tienen conocimiento de su paradero.

"Sentimos que no se está actuando con la debida rapidez con la que debe realizarse este tipo de acciones porque el

asesino anda libre, amenazando a la familia de Gina y a los dos hijos de ella", señaló Henríquez.

Agregó que antes de que Gina fuera asesinada ya se había abierto una carpeta de investigación contra el agresor por el delito de lesiones dolosas, pero las autoridades mexiquenses no le dieron seguimiento a esta acusación.

Esta fue la tercera manifestación que familiares de víctimas han realizado este mes en las instalaciones de la Segob, luego de que colectivos feministas tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Yesenia Zamudio es una de las mujeres que encabezó la toma de la CNDH y a partir de ese momento convocó a víctimas de todo el país para que se trasladaran a la Ciudad de México y fueran a protestar a la Segob.