Familiares denuncian desaparición de joven en patrulla de Sinaloa

Familiares del adolescente Javier Ernesto Vélez Pulido, de 16 años, presuntamente detenido en una tortillería y subido a una patrulla el pasado 8 de diciembre, en la colonia López Mateos de esta ciudad, se apostaron fuera de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para exigir su aparición.

Su madre, Reynalda Pulido Chavira, externó que pese a que en el área, donde su hijo trabajaba como repartidor, hay más de 23 cámaras de video vigilancia, hasta el momento la Fiscalía General del Estado, no aclara su desaparición hace 56 días.

Destacó que los testimonios recogidos en diciembre pasado indican que el adolescente se encontraba haciendo fila para comprar las tortillas para la comida, cuando uniformados lo sacaron y subieron a una patrulla con número 0138.

La señora expresó que su hijo "no andaba en malos pasos, ni era puntero, pues alquiló una motocicleta, para trabajar como repartidor", por lo que desconoce los motivos por los que fue detenido y desaparecido.

Reynalda Pulido indicó que el día de los hechos, ella salió a tomar un transporte urbano y lo alcanzó a verlo en la tortillería, después, supo que éste había sido detenido por policías, por lo que acudió a barandilla en su búsqueda, pero no lo localizó.

En una nueva marcha que encabezó, en compañía de amistades y miembros del colectivo de rastreadoras "Voces Unidas por la Vida", volvió a demandar que se esclarezca el paradero de su hijo e identifique a los agentes que lo detuvieron.

La madre de Javier Ernesto se reunió en forma privada con el titular de Seguridad Pública, Óscar Quinto Marmolejo, en donde se planteó que se le permita observar en los archivos las imágenes captadas por las cámaras de video vigilancia, el día de los hechos.

Destacó que sus peticiones de revisar los expedientes de servicio de los comandantes de la corporación del pasado 8 de diciembre, para cotejar los rostros, no fueron atendidas, pues, dijo, el secretario de Seguridad le señaló que sólo pueden abrirse a petición de una autoridad judicial.

Óscar Quinto Marmolejo reiteró que no existe registro en barandilla de que Javier Ernesto Vélez Pulido haya sido internado por alguna falta, pues todos los registros, por normatividad, ahora son subidos a una plataforma nacional donde se verifican los datos.

En cuanto a la patrulla número 0138 que fue identificada por testigos como la utilizada en la detención del joven Vélez Pulido, indicó que es posible que dicha unidad haya sido clonada, puesto que no corresponde a equipo de Seguridad Pública Municipal.