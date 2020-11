Familiares denuncian que Karina, de 23 años, fue asesinada después de tomar un Uber en Sonora

Familiares de Karina Badilla Castro, de 23 años de edad, exigieron justicia por el feminicidio de la joven en Hermosillo, Sonora. La mujer fue vista por última vez cuando salió de una fiesta.

La familia de Karina denunció en redes sociales que fue hallada sin vida y con signos de violencia sexual después de abordar un Uber. Sin embargo, la plataforma de transporte privado aseguró que no tiene registro de un viaje realizado a través de la aplicación con esos datos.

"Después de realizar las investigaciones correspondientes podemos confirmar que, con la información disponible, no existe registro de un viaje realizado a través de la aplicación que corresponda con dichos datos", aseguró la aplicación en un comunicado.

La empresa de transporte privado precisó que respondió a una solicitud de información hecha por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sonora y que continuará colaborando en el esclarecimiento de los hechos por el feminicidio de la joven.

Karina era mamá de dos niños de tres y seis años, acudió a una fiesta el sábado 21 de noviembre y fue asesinada cuando iba de regreso a su casa.

"El domingo alrededor de las 5:40 de la mañana decidí tomar un Uber rumbo a mi casa. No sabía lo que pasaría después, pues abusaron sexualmente de mí", señala un relato difundido por sus familiares en Facebook a través de la página "Justicia Karina".

En el mismo perfil de la red social se han hecho diversas publicaciones en las que exigen justicia por la muerte de Karina. En una de éstas, se aseguró que la joven madre fue golpeada, hasta un grado en que desfiguró su cara, y después estrangulada.

Los familiares de Karina agregaron que fueron a interponer una denuncia ante las autoridades locales, sin embargo, aún no se tiene información sobre el agresor, por lo que no hay personas detenidas. En la página de Facebook pidieron que se comparta cualquier información o indicio que pudiera ser relevante para la investigación del caso.

"Me golpearon a tal punto de desconocer mi cara, mi cuerpo, para después estrangularme, desde ahí no supe más de mí, no pude defenderme, no pude avisar que no volvería, que cuidaran a mis hijos, no pude avisar quien me hizo esto. [...] NO MERECIA IRME DE ESA MANERA [...] ME DIERON UNA MUERTE QUE NO MERECIA, DOLOROSA E INDIGNANTE", se lee.

El cuerpo de Karina fue hallado en un terreno baldío de la colonia Quinta Esmeralda en Hermosillo.

Usuarios de redes sociales reaccionaron con indignación ante el caso de Karina Badilla y promovieron el hashtag #JusticiaParaKarina.

Cientos de mujeres y colectivos feministas se pronunciaron en contra del feminicidio de la joven y pidieron a las autoridades encontrar al responsable de su muerte. Además, varias de ellas comentaron que cada vez es más el miedo que sienten al salir a las calles.

"Después de ver lo que le paso a Karina no me puedo quitar la idea de la cabeza de que yo seré la próxima #JusticiaParaKarina", escribió la usuaria @ivonneluque.

Otras, pidieron el pronunciamiento de la Alcaldesa de Hermosillo, Celida López, quien recientemente posteó un par de fotografías en las que se observa el Palacio Municipal iluminado con luces color naranja con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"@CelidaLopezc Yo creo que no sirve de nada que iluminen con luces el Palacio como señal de apoyo a la mujer, en vez de eso, ¿por qué no hacen justicia con tantos feminicidios en la ciudad? Lamentablemente todos los casos se quedan en el olvido #JusticiaParaKarina", escribió @dianaccm.

En una entrevista que realizó el diario local Expreso, la madre de Karina, Valeria Castro, detalló que su hija fue a una fiesta a la colonia San Luis y que la última vez la vieron fue cerca de las 5:30 horas del domingo 22 de noviembre, cuando abordó el Uber que la llevaría a casa.

Añadió que se intentó comunicar con la joven en diversas ocasiones, sin embargo, el número telefónico la remitía inmediatamente a buzón de voz. Ante ello, decidió ir a buscarla con las personas que sabía que también asistieron a la fiesta, quienes le dijeron que no sabían nada sobre el paradero de Karina.

Al no tener información sobre la también madre, Valeria comenzó a llamar a distintas dependencias y hospitales para preguntar por Karina. Al comunicarse al Servicio Médico Forense (Semefo) local y le pidieron la descripción de la joven y la citaron hasta un día después para corroborar los datos, entonces descubrió que su hija estaba ahí.

Por último, la madre de Karina expuso que no se encontró ninguna identificación y pertenencia junto con su cuerpo. Comentó que las autoridades le refirieron que la joven fue hallada cerca de las 17:00 horas del 22 de noviembre.

La reportera informó que el feminicidio de Karina fue uno de los siete que ocurrieron tan sólo ese fin de semana. Una de ellas identificada como Anahí, joven de 19 años. también víctima de feminicidio.

El delito de feminicidio, la expresión extrema de la violencia contra las mujeres, ha tenido un incremento notorio.

Para 2015, se contabilizaron un total de 411 víctimas de feminicidio en México, para 2019, la cantidad era de 938. Un aumento de 128 por ciento, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Estado de México lidera la lista con 106 feminicidios en 2020; le siguen Veracruz y la Ciudad de México.

Por municipio, el riesgo para las mujeres se centra en el norte del país: Ciudad Juárez, Tijuana, Monterrey y Culiacán lideran la lista.