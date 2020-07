Familiares esperan las cenizas de sus parientes que murieron por Covid en EU

Hace 33 años que Adelina Huesca dejó de ver a su hermano Medel, ello porque el joven que entonces tenía 21 años emigró a Estados Unidos en busca de una mejor vida.

Tras esos años de ausencia, Adelina volverá a ver a su hermano, pero ahora convertido en cenizas.

Medel Huesca falleció el pasado 5 de abril, en Nueva York, a consecuencia del Covid-19, y después de tres meses por fin podrá retornar a su natal Veracruz, para descansar en paz.

"Para nosotros fue una pesadilla porque estábamos a ojos cerrados, no sabíamos con quién hablar, a quién acudir", declaró Adelina.

Relató que desde el momento en que la fatal noticia llegó a la familia, comenzó el viacrucis para saber qué procedía para repatriar al hermano fallecido.

Y es que a pesar de haber vivido 33 años en Nueva York, Medel no contaba con familia directa allá.

Adelina relató que su hermano se dedicó a trabajar, en el día, en una empacadora de carne, y por la noche en un centro comercial para acomodar los anaqueles.

"Él ya no volvió a ver a su familia [esposa e hijos], todo fue por llamadas de teléfono y ya después videollamadas", contó.

Con la noticia de la muerte de Medel, Adelina y su familia comenzaron a preguntar qué se podría hacer para tener detalles del cuerpo de su hermano. Y fue una personas que les sugirió ponerse en contacto con una organización civil, Fuerza Migrante, para pedir ayuda.

"Fue un muchacho que me ayudó, me puso en contacto con Fuerza Migrante, en donde me dieron el número del Consulado y pregunté sobre el trámite para la cremación.

"Sentí que el Consulado me daba la espalda, no me daba una respuesta positiva. Pregunté que cuánto sería el gasto y me dijeron que de 2 mil a 3 mil dólares, y pues, ¿de dónde sacamos eso?", expresó.

El personal del Consulado mexicano dijo a Adelina que se debería buscar una funeraria.

"Pero todas contestaban en inglés", lamentó.

Fue entonces que Adelina recurrió de nuevo a la organización civil para solicitar ayuda.

Este sábado un avión de la Fuerza Aérea Mexicana viajará a Nueva York para recoger 250 urnas con cenizas de migrantes que murieron en EU a causa deL Covid-19.