Familiares recuerdan a Leonardo Avendaño en su cumpleaños

Josué Vicente Avendaño contó que compró un pastel y una botella de vino tinto para festejar, de manera simbólica, el cumpleaños de su hermano Leonardo, quien fue asesinado en junio de este año.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Avendaño Chávez comentó que la pérdida de su familiar "fue la más fuerte" que ha tenido y que en este tiempo ha estado al pendiente de las indagatorias del homicidio.

"Ha sido muy doloroso, ya que fue una pérdida muy importante para mí, al día de hoy [es] la pérdida más fuerte que he tenido y pues ahí, [he estado] con la Fiscalía [de Homicidios], [debo de] estar viendo que las investigaciones se hagan bajo la ley y que no vaya a haber nada raro o turbio", declaró.

Este 6 de noviembre, Leonardo Avendaño cumpliría 30 años de edad y Josué indicó que la muerte de éste cambió por completo su vida, ya que él era su único apoyo, pues dos meses antes del fallecimiento del joven seminarista, murió la madre de ambos.

"Mi único apoyo era mi hermano y cuando lo asesinan pues sí me cambió mucho los planes que tenía, tanto de trabajo, tanto mi ritmo de vida, porque pues no sé por cuál fue el motivo por el cual lo asesinaron hasta el día de hoy", declaró.

Acerca del implicado. Fue el pasado 24 de junio cuando El Gran Diario de México informó sobre la vinculación a proceso del padre Francisco Javier "N", señalado por el homicidio de Avendaño Chávez, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de su vehículo en un paraje de la alcaldía de Tlalpan el día 12 de junio.

Al respecto, Josué Vicente relató a este medio que el día que vincularon a proceso al padre, éste le "evadió todo el tiempo la mirada".

"Él (era) muy incongruente, porque su defensa decía una cosa y él decía otra", comentó el hermano de Leonardo, quien acotó que desde esa audiencia el religioso ha cambiado cuatro veces de abogado.

Aunado a eso, Josué Avendaño publicó en redes sociales una imagen alusiva al cumpleaños de Leonardo junto con un mensaje: "Hoy cumpliría años la persona que más amo. Hoy estaríamos festejando todos tus logros que pudiste ver logrado en un año más.

"Hoy podría darte un abrazo, podría darte un beso, podría platicar de todos tus planes que tendrías, pero ya no lo podré hacer, ya que una persona con premeditación, alevosía y ventaja te privó de la vida cobardemente.

"Ahora el cielo de seguro está de fiesta por tener a un gran ser humano como tú entre ellos. El consuelo que me queda es seguir luchando para que se te haga justicia y que tú ya estás en compañía de nuestro Señor y de nuestra madre, mi querido hermano", publicó.