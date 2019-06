Familiares recuperan a niña abandonada en gasolinera

La niña de ocho años de edad que fue abandonada en una gasolinera, ya fue reclamada por sus familiares en la Agencia 59 Especializada para la Atención del Menor, en la colonia Doctores, alcaldía de Cuauhtémoc.

Nancy "N", una de las tías, explicó que la niña fue olvidada porque sus padres y otros familiares tenían la premura de llegar al hospital La Raza, donde un familiar se encuentra internado. "Yo los estaba presionando, pues se subieron, llegaron conmigo (al hospital)... cuando descendemos de la camioneta nos percatamos que la niña no estaba. Ya fue todo, me dijo un policía que la tenía aquí", contó la mujer.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la menor de edad fue auxiliada por policías del sector Arenal en la gasolinera localizada en las avenidas Alberto Santos Dumont y Fuerza Aérea Mexicana, Eje 1 Norte, colonia Adolfo López Mateos.

Uno de los despachadores llamó al número de emergencias al encontrar a la niña llorando, quien contó que viajaba con sus papás, una tía y sus hermanos en una camioneta, que ingresó sola al baño y al salir de éste ya no encontró a nadie.

Los oficiales refirieron que la menor es de complexión delgada, tez blanca, cabello castaño lacio y largo, con una altura aproximada de un metro con 10 centímetros, de ojos color café, quien estaba vestida con un jumper amarillo con flores, tenis tipo choclo color blanco con rosa y aretes color plata.

Al lugar de la emergencia acudió una representante de la Jefatura de Gobierno y personal de la Policía de Investigación, y la niña fue canalizada a la Agencia 59 Especializada para la Atención del Menor para resguardar su integridad física y donde posteriormente llegaron sus familiares, quienes están a la espera que les sea entregada.