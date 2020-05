Familias mexicanas en EU desesperadas por repatriar a sus muertos

La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, diputada Julieta Vences Valencia (Morena), aseguró que hay familias mexicanas en los Estados Unidos que están desesperadas porque no saben qué hacer para repatriar los cuerpos de sus fallecidos. Por su condición irregular, dijo, no pueden acceder a programas de asistencia.

En una reunión virtual con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Julián Escutia Rodríguez, director general de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Subsecretaría para América del Norte, afirmó que se respalda a las familias en la repatriación de los restos de connacionales fallecidos por el Coronavirus en los Estados Unidos, sin desatender las estrategias de apoyo a trabajadores agrícolas en contratación temporal. Informó que son casi mil muertos por el Covid-19, la mayoría en Nueva York; se está apoyando a las familias con la repatriación y se tiene un fondo adicional para ello.

"Estamos recomendando la cremación, aunque sabemos que culturalmente es complejo, porque los mexicanos no suelen hacer esto, pero en estas condiciones sanitarias se requiere". Estimó que desde el inicio de la pandemia han regresado al país más de doce mil mexicanos; sin embargo, no se puede registrar a cabalidad su número porque muchos lo han hecho por sus propios medios, en vuelos comerciales.

Iván Sierra, director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, advirtió que el reto ante la pandemia es atender a 30 millones de connacionales con diferentes estatus migratorio a través del uso de redes, como la consular, que incluye 50 representaciones, y por medio de 51 ventanillas con apoyo de la Secretaría de Salud, en atención primaria y psicológica; el personal habla español y lenguas indígenas y se usan líneas telefónicas y redes sociales. También se ofrece atención financiera para que los mexicanos protejan su patrimonio ante la pérdida de empleos, que ya se ubica en los 38 millones, de marzo a la fecha, en los Estados Unidos.

Es un tsunami económico de consecuencias que no podemos prever y se necesita activar todas las alianzas para ayudar a que los connacionales allá puedan acceder a programas de ayuda, comentó. Asimismo la directora general de Servicios Consulares de la Cancillería, Carolina Zaragoza Flores, aseguró sobre los mexicanos que fallecen en el exterior que los documentos son expedidos para que los familiares trasladen los cuerpos, ya sea por inhumación o cremación. "Estamos en constante contacto con las autoridades sanitarias de cada entidad para el manejo de los restos". Dijo que apoyan los puentes humanitarios mediante gestiones ante el Instituto Nacional de Migración para los extranjeros que se repatrian y deben pasar por territorio nacional. Además, se da atención a las mujeres víctimas de violencia, se les contacta con dependencias específicas de auxilio legal y psicológico e "incluso hay ayuda para cuando las personas agredidas en la violencia familiar son hombres".

La diputada Julieta Vences indicó que en el caso de las mujeres víctimas de violencia en el exterior, se requiere que ellas sepan a dónde acudir y qué hacer para proteger sus vidas. "Debemos dar el mensaje a los paisanos de que no están solos y que vamos a ayudarlos dentro de nuestras competencias". La legisladora señaló que la pandemia ha evidenciado la vulnerabilidad de miles de mexicanos en el exterior, especialmente en Estados Unidos, porque al vivir de manera irregular no tienen todos sus derechos.