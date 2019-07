Farmacéutica vetada por AMLO gana licitación para distribuir medicina

Grupo Maypo, farmacéutica vetada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ganó la adjudicación para distribuir medicamentos en una de las siete regiones en que se dividió al país, Raquel Buenrostro, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) informó que la empresa bajó sus precios de hasta 5 pesos por pieza a 0.57 centavos.

"Dado que las empresas que mencionó el presidente que habían encarecido los medicamentos para vender al gobierno federal se ampararon y hubo resoluciones judiciales que indicaron que podían participar en el proceso, se les convocó y por ejemplo Maypo que dio la mejor oferta en la Ciudad de México, se bajó hasta 0.57 centavos por pieza, aproximadamente andaban en 4 o 5 pesos por pieza".

En conferencia de prensa anunció que luego de separar el proceso de compra de la distribución, resaltó que el costo de traslado por pieza será de 1.68 pesos, cuando en la actualidad, el ISSSTE paga 5.68 pesos y el IMSS 3.47 pesos. Sin embargo preciso, que debido a la inseguridad en la zona del pacífico el costo será de 3 pesos.

"Tenemos buenos ahorros y estamos en el proceso de comunicar a los proveedores las evaluaciones técnicas. En el caso de medicamentos, el costo de traslado va a ser en promedio nacional de 1.68 pesos, no será igual en todos lados porque por ejemplo, en el pacífico es una zona de mucha inseguridad y será poco más caro, pero podemos comparar el 1.68 con los casi seis pesos que paga el ISSSTE y los 3.47 del IMSS, si consideramos que son millones de piezas, son millones de pesos en ahorro", enfatizó.

Buenrostro Sánchez adelantó que en material de curación los ahorros serán superiores, puesto que en administraciones pasadas se ocupaba el mismo transporte especializado para estas piezas. "Antes se usaban para material de curación los vehículos de alta especialidad que son muy caros, estos insumos no lo necesitan, ahí sí es por volumen, entonces los ahorros serán mayores".

Explicó que para esta licitación se dividió al país en siete regiones y se estableció como un principio, que si un distribuidor ganaba una zona, ya no podía ganar otra, el proceso de adjudicación se realizó mediante una subasta a la inversa y una vez que las empresas presentaron sus ofertas, un equipo técnico conformado por autoridades de la SSa, IMSS, ISSSTE y Cofepris evaluaron su capacidad para cumplir con los requerimientos de la distribución.