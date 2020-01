"Farmaceúticas deben adaptarse a nuevo gobierno"

MONTERREY, NL.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las empresas que controlan el mercado de medicamentos se tienen que acostumbrar a la nueva realidad de su administración en la que, afirmó, ya no hay corrupción, por lo que deben actuar con rectitud e integridad.

"No querían dejar el negocio y no quieren dejar de robar, pero se tienen que acostumbrar a la nueva realidad, ya no hay corrupción, todos a portarnos bien, a actuar con rectitud e integridad", dijo.

En la Macroplaza de Monterrey, sin hacer referencia a la marcha contra la violencia que se desarrolló en la Ciudad de México y ante beneficiarios de los programas de Bienestar, López Obrador comentó que hay mucha polémica en el sector Salud por la corrupción, pues, señaló, hasta se robaban el dinero de las medicinas y lo que se tenía que usar para los enfermos.

"[Había] gente ambiciosa y sin escrúpulos. Pensaron que iba a seguir igual, quisieron jugar a las vencidas, chantajear al gobierno de que no iba a haber medicinas para los niños con cáncer y siguen en lo mismo. Claro que va a haber medicamentos, porque ya ordenamos comprar los que se requieran en cualquier país. No van a faltar las medicinas", aseveró.

El mandatario dijo que su gobierno ya estableció el sistema de salud gratuito, aunque reconoció que no será fácil echarlo a andar porque hay resistencias. "Además, el sistema estaba por los suelos, con falta de instalaciones médicas. No hay centros de salud, hospitales, faltan médicos, especialistas, medicamentos... Pero ya hicimos el compromiso de que va a funcionar".