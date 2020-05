Fase mayor de contagios de Covid-19 no detiene a los capitalinos

El primer día de la fase de mayor contagio de la pandemia del nuevo coronavirus no replegó a los capitalinos a sus casas en esta etapa que, según los expertos, se extenderá hasta el 20 de mayo.

Ya sea a trabajar, realizar trámites en el banco o simplemente a distraerse, hombres, mujeres con niños y adultos mayores salieron a las calles de la ciudad; algunos lo hicieron con cubrebocas y otros no porque siguen sin creer en el Covid-19.

La afluencia de usuarios en el Metro y en el transporte de microbús y camión se mantuvo como ha sido durante la contingencia sanitaria, con baja afluencia de usuarios, pero constante durante la mañana y tarde de este viernes.

Muchos capitalinos desconocen que hoy viernes inicia la etapa más complicada de la pandemia en el país, como el señor Alberto Sánchez, quién ha salido a la calle de manera ininterrumpida desde que se implementó el "Quédate en Casa" por la Secretaría de Salud.

Vive en la alcaldía de Azcapotzalco y tiene una pequeña cerrajería en la colonia San Antonio, cerca del Refinería 18 de Marzo, que atiende medio día porque en la tarde es chofer de Uber.

En breve entrevista, confiesa que su mayor preocupación es obtener el sustento diario para su esposa y dos hijos, por lo que desconoce que se está en la etapa más complicada de la pandemia.

Ataviado con un cubrebocas, afirma que su esposa es de las personas que no creen en el Covid-19.

Don Gustavo Reyes se dedica a la construcción y se queja de que el trabajo en su sector está paralizado y no tiene para cuando se reactive.

Más que las medidas sanitarias, le preocupa, dice, no tener para pagar la renta en la vecindad donde vive, en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco.

Comenta que sale casi a diario para hacer pequeños trabajos de mantenimiento en casas, que son de uno o dos días.

En un recorrido realizado por la avenida México-Tacuba se observó que en el mercado de esa zona de la alcaldía Miguel Hidalgo, sólo operan algunos puestos de comida.

Con diversas cartulinas colocadas en el inmueble, los locatarios avisan al público que el mercado no está cerrado y que se permite el acceso con las debidas medidas de protección sanitarias.