Fatal accidente en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- Cuatro personas murieron tras el choque entre un vehículo de carga y un automóvil sobre la avenida San Mateo, en la zona de Rincón Verde, Naucalpan.

Tres de las víctimas eran integrantes de una familia que viajaban en un sedán color rojo: un hombre, una mujer y una menor de ocho años.

La cuarta persona que falleció fue el conductor del camión de carga que transportaba material de construcción.

De acuerdo con reportes oficiales, el lamentable hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana del lunes, a la altura de la llamada curva del diablo, identificada así por habitantes de la zona. De acuerdo con información preliminar, el operador del vehículo de carga se quedó sin frenos, lo que provocó que se impactara contra el automóvil particular.

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Tras el choque, el automóvil quedó con la parte delantera destruida, cofre abierto y componentes del motor expuestos.

A un costado permaneció el camión de carga, con la cabina dañada y partes esparcidas sobre la vialidad.

Elementos del cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Naucalpan, así como de la Cruz Roja, acudieron al sitio ante el llamado de emergencia de los vecinos que estaban ahí.

Al arribar, localizaron el cuerpo del operador del camión en el asfalto y a los integrantes de la familia dentro del vehículo, por lo que procedieron a verificar el estado en el que se encontraban. Los cuerpos de emergencia confirmaron que las cuatro personas ya no contaban con signos vitales.

Elementos de la Guardia Municipal resguardaron la zona mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaron las diligencias correspondientes.

La circulación en la avenida San Mateo permaneció cerrada por más de 10 horas, mientras se desarrollaron las maniobras y se concluyeron las diligencias en el lugar de la tragedia.

Las autoridades municipales dieron a conocer que se apoyará a las familias involucradas en el fatal accidente.