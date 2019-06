Fatal que México se convierta en "tercer país seguro", opina Muñoz Ledo

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que la Guardia Nacional es una solución contra el crimen organizado y no contra los migrantes.

Entrevistado en el marco del foro "Las Tres Dimensiones del Desarrollo, una oportunidad para legislar con futuro para México", en el Senado de la República, consideró que sería "fatal" que la nación se convirtiera en tercer país seguro.

Sostuvo que en el territorio nacional no se está devolviendo a migrantes y que no existe la prohibición expresa de que éstos no entren.

"Nosotros no estamos devolviendo migrantes, en este momento no existe prohibición expresa de que los migrantes entren. Estamos discutiendo, y lo va a discutir el pleno, si la Secretaría de Gobernación (Segob) es la responsable de poder contener la migración o le corresponderá a la cancillería", expuso.

El diputado federal por Morena rechazó que haya acuerdos ocultos, con relación a lo logrado el viernes pasado en Washington, para detener el cobro de aranceles a productos mexicanos y para controlar el flujo migratorio por la frontera sur de México.

Sin embargo, Muñoz Ledo comentó que el presidente estadunidense Donald Trump "sigue diciendo que hay acuerdos sujetos y que los va a ir soltando poco a poco, es una amenaza adicional".

En este punto, precisó que de haber algo adicional en la materia, el Senado lo tendrá que conocer y discutir, como ya lo ha dicho el propio gobierno federal, a través del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

Pusieron nuestro muro a la frontera sur, critica

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), deploró que la Guardia Nacional, fuera de sus funciones, hoy sea muro militar en Chiapas para detener el paso de migrantes.

"Nos quieren convertir en un país enjaulado", afirmó el diputado Porfirio Muñoz Ledo, en los debates de la Comisión Permanente.

El sábado, en Tijuana, en un discurso ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, Muñoz Ledo dirigió su primer señalamiento en materia migratoria; dijo que no es congruente pedir que a México le abran la frontera norte, mientras que el país cierra su frontera sur y señaló que se hace un oscuro favor a Estados Unidos.

En la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente, enseguida de Muñoz Ledo, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna (Morena), planteó que en el asunto de los acuerdos con Estados Unidos se actuó con cautela y se privilegió el diálogo para evitar consecuencias económicas.

Asimismo, Padierna pidió no mezclar los temas económicos con los migratorios.

Muñoz Ledo reviró: "Con la Guardia Nacional fueron a poner nuestro muro" a la frontera sur, que no es para detener migrantes sino para combatir a la inseguridad.

Así, dijo, la Guardia Nacional es muro militar en Chiapas, y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le han anulado sus funciones en materia migratoria. Incluso, agregó, de facto, esas atribuciones las tomó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Concluyó Muñoz Ledo al decir que se diga lo que se diga en México de los acuerdos de la crisis de los aranceles, Donald Trump va a hablar y subrayó: "prepárense para desmentirlo".