Fayad llama a gobernadores que renunciaron a Conago a reconsiderar

Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, llamó a los integrantes de la Alianza Federalista que este martes abandonaron la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a reconsiderar su decisión a fin de seguir trabajando juntos en ese órgano de diálogo y acuerdo con el fin de hacer frente en unidad a la crisis sanitaria y económica que enfrenta el país.

"Quiero hacer un exhorto a los compañeros que decidieron apartarse de la Conago para que ojalá reconsideren su decisión y tengamos la posibilidad de seguir trabajando juntos, juntos podemos hacer más que estando divididos. Ojalá lo reconsideren.

"Yo también considero que en la Conago hay que cambiar algunas cosas de los estatutos... de cosas de la vida interna de la Conferencia. Ojalá lo piensen bien y lo reconsideren y sigamos haciendo un frente común ante la pandemia", puntualizó en declaraciones a EL UNIVERSAL.

Tras enfatizar que respeta la decisión de los gobernadores aliancistas, el hidalguense defendió la unidad que -dijo- genera la Conferencia.

"Creo en la unidad, no creo que debamos de estar dividiéndonos, peleando, sacando raja política de este asunto, no es tiempo de pelear, sino de estar unidos en medio de esta crisis. Esta crisis demanda que todos los gobernadores estemos unidos, trabajemos coordinadamente entre nosotros y el gobierno federal", puntualizó.

Destacó que Hidalgo ha tenido una buena coordinación con el gobierno federal y que ello ha sido en beneficio de los habitantes de su estado. Indicó que los problemas que enfrenta la sociedad no distinguen ideología ni colores partidistas.

"Más que estar haciendo distinciones que dividan o separen, los mexicanos quieren vernos trabajar a todos juntos, unidos, que sepan que estamos preocupados por el pueblo y no por nuestras posiciones políticas e ideológicas", puntualizó.