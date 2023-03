FDAN pide separar cabotaje de la recuperación de la Categoría 1

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL). - El Frente por la Defensa de la Aviación Nacional (FDAN) pidió a los legisladores trabajar en los cambios legislativos que servirán para recuperar la Categoría 1 de la Administración Federal de los Estados Unidos (FAA) y dejar de lado la propuesta de permitir el cabotaje a aerolíneas extranjeras.

El FDAN agrupa a once asociaciones, sindicatos y colegios de profesionistas que representan a más de 25 mil trabajadores de la industria de la aviación.

"Estamos de acuerdo en que es necesario democratizar la aviación mexicana, sin embargo, es muy importante separar la discusión y no confundir lo que tiene que ver con recuperar la categoría 1, con el servicio a los usuarios y, sobre todo, lo debo de decir muy claro y transparente, con el innecesario cabotaje", dijo Ángel Domínguez Catzín, presidente del FDAN.

De acuerdo con un análisis del Frente, hay aproximadamente 36 artículos de la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos que serían vinculantes con algún hallazgo de la FAA para recuperar la Categoría 1, el resto de los artículos no tiene nada que ver con este tema.

Por lo tanto, sería interesante que la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes y la FAA detallaran cuáles son los cambios necesarios para recuperar la Categoría 1.

"Sería un error pensar que los problemas de una industria tan técnica se resuelvan solamente de una forma política", apuntó Domínguez.

México tiene las tarifas más bajas en América Latina. José Enrique Oñate Vera, director político sindical de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México dijo que, junto con el Colegio de México, mandaron a hacer un estudio sobre las tarifas donde se encontró que México tiene las tarifas más bajas en América Latina.

"La diferencia viene cuando ponemos los impuestos: el TUA y el IVA", indicó.

Alejandro Robles, diputado de Morena, afirmó que la cuarta transformación tiene como propósito reivindicar a la clase trabajadora, por lo que encuentran empatía con las observaciones del FDAN respecto a la iniciativa de ley.

"Estamos convencidos que el presidente de la República no plantearía algo que afecte a la clase trabajadora", dijo el legislador de Morena.

Por su parte, Rubén Moreira, diputado del PRI, habló sobre la conversación que tuvieron los legisladores con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

"Tocamos temas como el cabotaje, donde se quedó en hacer una pausa para reflexionar.

"Se agregaron otros en materia de aeropuertos, seguridad y el maltrato que mucha gente siente al momento de acceder, las revisiones. Se platicó sobre la famosa TUA, de que hay aeropuertos con finanzas muy sanas pero que en algunos casos el boleto cuesta el 70% por la TUA y eso va en perjuicio del usuario", concluyó.