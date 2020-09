Fecha de vacunación contra Covid se anunciará en noviembre: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que en noviembre se anunciará el inicio de la vacunación en México, contra el Covid-19.

"Ya en noviembre podemos decir qué día empezamos a vacunar (...) eso va a pasar, sin duda", aseguró.

El optimismo del canciller mexicano parte de que hay diversos proyectos de vacuna que se encuentran en fase 3 y en noviembre próximo, se podrían tener los primeros resultados en beneficio ya de las personas.

Una vez que se entreguen resultados de fase 3 de distintas vacunas, comentó, será la Secretaría de Salud la que evalúe y decida su aplicación en México.

"No nos va a faltar la vacuna, eso es un hecho", declaró.

Entrevistado luego de participar en la presentación de resultados de la Fundación Mexicana para la Salud (FunSalud), Ebrard Casaubón destacó que el gobierno mexicano ha decidido participar en varios proyectos de vacuna para no quedar fuera de ésta.

"No apostamos todos los huevos en una canasta, estamos a tiempo y en muy diferentes proyectos, todos los proyectos los hemos visto que avanzan, que pueden tener éxito", subrayó.

Rusia mandará 32 millones de dosis de vacunas a México en noviembre

Este miércoles se informó que Rusia y México firmaron un acuerdo para garantizar el suministro de 32 millones de vacunas contra Covid-19, Sputnik V, las cuales se comenzarían a distribuir durante noviembre de 2020, a reserva de "la aprobación por parte de las autoridades reguladoras gubernamentales mexicanas", según lo comunicó el Fondo Ruso de Inversión Directa, informó la agencia de noticias estatal, Sputnik.

Hace un mes, el 11 de agosto, el gobierno Ruso registró oficialmente la primera vacuna contra coronavirus, misma que se administraría a grupos de riesgo, es decir, personas de la tercera edad o con conmorbilidad como diabetes, hipertensión u obesidad.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, detalló que el laboratorio Landsteiner Scientific realizó acuerdos preliminares con el gobierno de Rusia para obtener 32 millones de la vacuna Sputnik-V, pero especificó que el gobierno no está involucrado.

Además, enfatizó que la Cofepris deberá verificar la calidad, seguridad y eficacia del producto antes de que se aplique entre la sociedad.