Federales piden renuncia de todos sus mandos; tienen ligas "con el crimen organizado", aseguran

Ayer miércoles, policías federales iniciaron una protesta en rechazo a su incorporación de la Guardia Nacional (GN).Su manifestación, en la que acusan a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador de obligarlos a renunciar a los beneficios ganados con los años de antigüedad, los llevó a bloquear diferentes vialidades del Valle de México.Los elementos de las Fuerzas Federales y la Gendarmería realizaron un pliego petitorio, el cual está integrado por 16 puntos, en los que demandan respeto a sus derechos laborales.El pliego petitorio destaca que los elementos rechazan ser evaluados por personal militar, el cual señalan, no tiene conocimiento de la función policial. Además de rehusarse a vivir en cuarteles militares.En otro de los puntos solicitan un sueldo de 15 mil pesos a partir de la segunda quincena de julio del presente año.Además piden desaparecer el polígrafo y la renuncia de todos los mandos, desde comandantes hasta directores, pues expresan, "siguen siendo los mismos que están inmiscuidos en corrupción y crimen organizado".Esta tarde la comisaria de la Policía Federal, Patricia Trujillo Mariel, se comprometió "a resolver a la brevedad" las peticiones de los elementos de la corporación inconformes.Te presentamos el pliego petitorio de las Fuerzas Federales y Gendarmería con detalles:Pliego petitorio1.-Respeto a la dignidad de todos los que conforman la Policía Federal.2.-Respeto a la antigüedad laboral.3.-Respeto a las prestaciones laborales.4.-Devolución de la operatividad de 9 mil 800 pesos cada 25 días laborados.5.-No seremos evaluados por personal militar que no tiene conocimiento de la función policial.6.-No perteneceremos a Sedena como lo han querido hacer.7.-No viviremos en cuarteles militares.8.-Nuestro sueldo quincenal debe ser de 15 mil pesos libres de impuestos a partir de la segunda quincena de julio de 2019.9.- El sueldo base de dos mil 300 debe desaparecer y el sueldo base debe ser de 15 mil pesos quincenales.10.-El polígrafo debe desaparecer con fecha 3 de junio de 2019.11.-Horarios establecidos de trabajo conforme a la Ley Federal del Trabajo.12.- Deben renunciar todos los mandos a partir de comandantes de compañía hasta los directores ya que ellos siguen siendo los mismos que están inmiscuidos en corrupción y crimen organizado.13.- Instalar una oficina de derechos humanos para los policías dentro del centro de mando Iztapalapa.14.-Establecer un sindicato para la policía federal-guardia nacional.15.-No seremos evaluados y pasaremos en automático a la guardia nacional y el mando saldrá de las filas de la policía federal sin parentesco con la escala de mandos.16.-Recibiremos uniformes dos veces por año.De no llegar a un acuerdo seguiremos en pie de lucha y no nos moveremos hasta realmente ser atendidos.Atentamente.Policías federales en pro de la legalidad y justicia.