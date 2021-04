Federico Döring acusa a Sheinbaum de "planchar" elección en CDMX

El diputado local del PAN, Federico Döring Casar, alertó de una elección de Estado para la Ciudad de México y gestada desde la Jefatura de Gobierno para trazar un camino de obstáculos a la autoridad electoral de cara a la elección de junio.

Aseguró que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ha decidido poner en jaque a los organismos electorales capitalinos, igual como lo hizo con el Tribunal Electoral, "queriendo matar de asfixia presupuestal" al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para lograr una efectiva elección de Estado.

Agregó que no darle presupuesto al Tribunal ni al Instituto, "es un sabotaje a su función", y esto responde al fiel seguimiento que se da a la actuación política del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha abierto frentes por todos lados con pleitos y descalificaciones.

"Es por instrucciones de AMLO, de él como Presidente que la jefa de Gobierno lleva a cabo acciones negativas a la función de los organismos electorales, para evitar la fiscalización y llevar a cabo una elección de Estado en la Ciudad de México", acusó Döring Casar.

Ante esto, lamentó que el Gobierno capitalino y Morena no hayan respetado la propuesta que envió al Congreso local el IECM, que fue de dos mil 174.39 millones de pesos.

Sin embargo, el bloque de Morena y aliado, "por indicaciones claras, precisas y directas de Sheinbaum, consultadas con AMLO", le aprobaron sólo mil 586.60 millones de pesos, 27% menos de lo solicitado.

Por otra parte, Döring Casar adelantó que esta tarde la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local discutirá y, en su caso, aprobará el dictamen para devolverle al TECM los 7.7 millones de pesos que el propio Congreso local le descontó en diciembre pasado.

El problema del documento, adelantó el panista, "es que Morena y aliados van aprobar porque así va a ocurrir, el dictamen de un oficio. De verdad. Cualquier estudiante de derecho y hasta el más burro, sabe que eso no es posible, pues todo dictamen debe ser de una iniciativa. Pero no. Estos cuates, ignorantes, le van a cumplir un capricho más a la jefa de Gobierno", acusó.

"Es verdaderamente preocupante y queda confirmado que a la doctora Sheinbaum no le gusta la democracia. La convencieron que saboteara a las instituciones electorales, para no ser fiscalizado ni vigilado su trabajo. Es una burda copia de lo que hace (Andrés Manuel) López Obrador al Instituto Nacional Electoral (INE).

Aunque la jefa de Gobierno no insulta a los organismo electorales, agregó, "sí los sabotea al reducirles su presupuesto. Es actitud satánica contra esas autoridades electorales", enfatizó.