Felipe Calderón dejó un reguero de sangre en Michoacán: Segob

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, acusó al expresidente Felipe Calderón de haber "ensangrentado a Michoacán con su absurda guerra contra el narcotráfico".

Entrevistado en el marco de su visita al Congreso michoacano, el funcionario recordó que el exmandatario dio la orden al Ejército para que saliera a las calles a combatir a la delincuencia organizada.

"No se les olvide que dejaron este estado hecho un reguero de sangre, y no le habló de ahora, porque quien inició esta absurda guerra fue Felipe Calderón. El comandante supremo de las fuerzas armadas en aquella época tomó la decisión e instruyó a los militares para que salieran a las calles en una absurda guerra", expresó.

Adán Augusto López subrayó que esa decisión fue parte de un entramado financiero que está siendo investigado y que tiene en la cárcel al entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

"Porque ahora ya nadie se acuerda cómo las armas que estaban destinadas para combatir al crimen organizado en una operación que se llamó 'Rápido y Furioso' terminaron siendo vendidas a la delincuencia organizada. Por eso está preso García Luna y por eso hay una investigación incluso internacional en contra de Felipe Calderón", subrayó.

El titular de la Segob dijo que no comparte que actualmente haya una percepción de inseguridad en Michoacán.

"Yo creo que el gobierno federal y el gobierno del estado están haciendo un gran esfuerzo y que se están recuperando la tranquilidad y la paz en Michoacán", aseguró.

Por otra parte, a un año de que ofreció la basificación del magisterio michoacano, el secretario López Hernández reconoció que no sabía que el proceso sería tan difícil, pero ratificó ese compromiso. "Nunca nadie, ningún gobierno, se había animado a basificar a los maestros. Hay más menos 135 mil maestros basificados y Michoacán no va a ser la excepción", puntualizó.