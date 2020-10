Felipe Calderón, expresidente que busca seguir en política de México

Felipe Calderón concluyó en 2012 su sexenio como presidente de México pero no dejó la escena pública ni las aspiraciones y vida política en los años siguientes. El exmandatario opina con frecuencia de asuntos políticos y hasta empredió con Margarita Zavala, excandidata presidencial, el intento fallido de crear un partido político nuevo con la organización México Libre.

Calderón nació el 18 de agosto de 1962 en Morelia, Michoacán, es abogado de profesión y se unió al Partido Acción Nacional cuando era joven, hasta llegar a ser presidente del partido de 1993 a 1995.

Fue presidente de México de 2006 a 2012 y su sexenio estuvo marcado por la lucha contra las drogas y los sanguinarios cárteles.

Después de dejar la presidencia, Felipe Calderón se ha mantenido muy activo en la vida pública del país y en redes sociales. Estos han sido los momentos clave de su vida después de la presidencia.

Calderón se va a Harvard. Cuando la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa llegó a su fin, el expresidente dejó Los Pinos y se mudó a Estados Unidos, ya que la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard le otorgó una estancia académica de un año.

El nombramiento despertó una gran polémica en redes en México, pero esto no detuvo a Calderón, quien fue fotografiado en varios eventos públicos durante su estancia académica.

La Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad Harvard fue creada en 1936. Esta escuela fue la primera institución en el mundo en consagrarse al estudio de las políticas públicas y el gobierno. Actualmente es una de las universidades más prestigiadas en el mundo.

La Escuela de Gobierno John F. Kennedy ofrece varias maestrías, aunque la más conocida es la maestría en Administración Pública.

Calderón Hinojosa publica un libro. El exmandatario mexicano publicó su libro "Los retos que enfrentamos. Los problemas de México y las políticas públicas para resolverlos 2006-2012" en agosto de 2014.

Rajendra Kumar Pachauri, Premio Nobel de la Paz, dijo lo siguiente sobre el libro: "Mahatma Gandhi dijo: Vivir es mi mensaje. La Presidencia del Presidente Calderón es el mensaje, no solamente para el pueblo de México, sino para todos los pueblos del mundo."

Felipe Calderón renuncia al Partido Acción Nacional. El expresidente renunció al PAN en noviembre de 2018, luego de 38 años de militancia.

Según Calderón, renunció al partido político, ya que la democracia interna en el parido estaba cancelada. En un comunicado publicado por el expresidente, este argumenta que la actual dirigencia del PAN es una "fiel expresión de la corrupción, mediocridad y la manipulación que la ciudadanía ha castigado severamente en las urnas".

En su carta, Calderón también señaló que el "consorcio" que controla el PAN, ha "destruido la democracia interna, llegando al extremo de que durante los últimos años ninguna de las candidaturas relevantes del partido han sido electas por los militantes, sino impuesta por designaciones a la membrecía".

Calderón y México Libre. Después de renunciar al PAN, Calderón Hinojosa y su esposa, Margarita Zavala, decidieron crear nuevo movimiento político, el cual bautizaron como México Libre. En su sitio web, México Libre se define como un grupo de "ciudadanos libres de pensamiento, responsables con su deber político e interesados en la construcción de un mejor país, que abren las puertas a más ciudadanos para constituirnos como un nuevo partido político".

La agrupación política señala que: "Reconociendo la necesidad de reivindicar la figura del partido político y a este como el medio legal para el acceso, ejercicio y vigilancia del poder, pero, sobre todo que el partido político debe ser una escuela de ciudadanía. Por eso sostenemos que la defensa, el fortalecimiento y la ampliación de nuestra Democracia es una prioridad en el México de hoy y por ella trabajaremos."

Debate con Andrés Manuel López Obrador. Después de que López Obrador ganará la contienda por la presidencia en 2018, Calderón y el actual presidente se han enfrascado en una serie de peleas.

Durante las famosas "mañaneras", el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado a Calderón por la guerra contra las drogas y su relación con Genaro García Luna, quien actualmente está preso en Estados Unidos, donde fue acusado de recibir millones por parte del "Cártel de Sinaloa".

Por otro lado, Calderón ha dicho que López Obrador es autoritario y frecuentemente lo critica en redes sociales, en donde está muy activo.

México Libre no va. Recientemente, autoridades electorales y el propio Tribunal Superior le negaron su registro como partido político a México Libre.

Después de que el INE le negara el registro a Calderón y a Zavala, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esto era un triunfo del pueblo de México.

Además, López Obrador también le dio un consejo al expresidente: "¿Qué le recomendaría a Felipe Calderón? Pues que haga lo que hicimos nosotros: que convoque a movilizaciones pacíficas. Eso sí, como lo hicimos nosotros cuando nos robaron la presidencia en 2006".

Calderón y Zavala criticaron la decisión tomada por autoridades electorales y judiciales y han dicho que seguirán buscando que México Libre convierta en partido político.