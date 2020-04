Felipe Calderón ve oportunidad de echar a AMLO en 2022

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa planteó que, de quitar la mayoría a Morena en las elecciones federales de 2021 con su partido México Libre, su objetivo será participar en el proceso de revocación de mandato en 2022. "Ese es el camino; no hay otro", aseveró el expanista.

El exmandatario se deslindó de cualquier iniciativa que pretenda romper el orden constitucional con otro tipo de figuras que no están previstas en la ley, esto luego de que en redes sociales se promovieran manifestaciones virtuales que exigen la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Calderón Hinojosa se deslindó de ese tipo de propuestas y en un escrito recordó que su búsqueda es por la vía electoral y a través de México Libre.

Expuso que no apoya ni apoyará ninguna iniciativa real o virtual que busque acciones contrarias a la Constitución o al gobierno. "Estamos organizándonos para competir por la vía electoral contra el gobierno y derrotarlo en las urnas el próximo año.

"Estamos construyendo no sólo un partido de oposición, sino el contrapeso político al poder (...) pero no apoyaremos propuestas inconstitucionales", expresó.

Calderón Hinojosa refirió que ante "los constantes errores, desinformación y polarización por parte del gobierno, cada día hay más mexicanas y mexicanos inconformes [con el actuar del Presidente]. Por lo mismo, surgen acciones que, aun bien intencionadas, no son necesariamente correctas, legales o viables.

"Rechazamos desde ahora iniciativas que impliquen convocatoria a la ruptura del orden constitucional. Pueden ser no sólo inviables e ilegales, sino ingenuas. No alimentemos la polarización sembrada por la Presidencia. Incurrir en insultos es darle la razón a los violentos", puntualizó el expresidente.