Felipe, de 84 años, se gradúa como ingeniero en la BUAP

Un hombre de 84 años se graduó luego de haber cursado cuatro años de carrera de Ingeniería en Procesos y Gestión Industrial, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en el campus de San José Chiapa. Don Felipe Espinosa Tecuapetla, quien ingresó a los 79 años, cursó la carrera que sería nueva entonces y continuó trabajando vendiendo cebollas, chile, limón y tomates en la Central de Abasto, y mercados de Tepeaca y Cholula. "Hoy ya estamos acá y no me queda más que dar gracias a todos, principalmente al Rector", compartió el hombre por medio de un comunicado de la BUAP. Además, agregó que estudiar por cuatro años con alumnos 60 años más jóvenes que él y el uso de la tecnología no fueron un impedimento. Don Felipe Espinosa Tecuapetla está a punto de graduarse y aún quiere seguir estudiando, porque dice, el estudio fortalece, es superación, ser egresado BUAP es un gran orgullo.#BoletínBUAP: https://t.co/b6rQdtREnp pic.twitter.com/7uNsSYbEux — BUAP (@BUAPoficial) May 18, 2021

"Le tiene usted que echar ganas, como dicen. Si es uno chango viejo hay que hacer maromas nuevas y allí se iguala usted con los jóvenes. La superación del humano está en la mente, es una cosa muy grande la mente", expuso. Don Felipe es originario de la ciudad de Puebla, de joven trabajó la tierra, fue obrero y sus inquietudes por observar de cerca la vida del Ejército lo llevaron a ingresar a este en 1962. Es padre de cinco hijos, uno de ellos ingeniero. "Veo bien, oigo bien, razono bien. Este es mi gran capital y lo que me nutre es el trabajo y la ilusión", dijo el universitario de mayor edad quizá en la historia de la máxima casa de estudios en Puebla. Durante cuatro años, Don Felipe se tuvo que despertar a las 4:30 de la mañana, tomar dos autobuses y hacer un recorrido de una hora y media a dos horas, de ida para asistir a clases. "Queda uno como invitado a no faltar", además, "la vida es diaria, no hoy sí, mañana no", dijo el adulto mayor. Por su parte, el Rector de la BUAP, Alfonso Esparza, felicitó al egresado por medio de Twitter.