Félix Salgado presenta impugnación ante INE por retiro de candidatura

Félix Salgado Macedonio informó que este martes impugnó la cancelación de su candidatura a gobernador por Morena.

"Les informo que este día hemos dado trámite a la impugnación ante el Instituto Nacional Electoral para seguir los cauces pertinentes del proceso y demostrar que la determinación tomada por siete personas ajenas a Guerrero es un atentado a la democracia y a la voluntad popular", escribió en sus redes sociales.

La noche del pasado jueves, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la cancelación de la candidatura de Salgado Macedonio por no haber presentado su informe de gasto de precampaña.

Este lunes, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepc) ratificó la cancelación de la candidatura de Salgado Macedonio.

Este martes, el último día para presentar la impugnación, Salgado Macedonio dijo que está dando la batalla "ante el intento de vulnerar la decisión del pueblo desde un escritorio".

Desde que se supo de la cancelación de su candidatura, Salgado Macedonio llamó a sus simpatizantes a movilizarse y protestar en las oficinas del INE en Guerrero.

El último día que pudo hacer campaña, advirtió que si no le restituyen la candidatura el próximo 6 de junio no habría elecciones.

"A todos ustedes les reconozco y agradezco la lucha pacífica que están dando en cada municipio, haciendo escuchar la voz del pueblo ante la injusticia. La dignidad de Guerrero está por encima de intereses personales o de cúpulas, la cruzada por la defensa de la democracia sigue sin descanso", escribió.

Salgado Macedonio anunció que mañana miércoles participará en una marcha en Chilpancingo para protestar "contra el viejo régimen que se niega a claudicar".