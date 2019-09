Feminicidios y desapariciones no cesan en Chihuahua

En el primer semestre de 2019 se registraron en Chihuahua 148 mujeres asesinadas y se tiene el registro de mil 300 desparecidas, por lo que organizaciones civiles demandaron al gobierno que encabeza Javier Corral, que intensifique las tareas de búsqueda de las ausentes, y campañas de prevención.

En entrevista con Notimex, José Luis Castillo, padre de la joven Esmeralda, desaparecida en 2009, declaró que los asesinatos violentos de mujeres y las desapariciones no han cesado en Ciudad Juárez ni en la entidad.

"Le hemos exigido que elabore un padrón de cuando se detiene a un violador, que cuando salga se esté detectando donde está y esto nos permitiría, a todas las familias, tener la certeza que cerca de las escuelas no está viviendo un depredador sexual", declaró.

Señaló que las acciones de prevención han sido implementadas por las organizaciones de la sociedad civil como Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, Madres y Familiares Unidas por Nuestras Hijas, Red Mesa de Mujeres, Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac) y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN)

"Hemos pedido que den pláticas de prevención en las escuelas, sobre drogas, bullying pero no hay ninguna plática referente a la desaparición o a la red de trata de personas. También hicimos una historieta informativa para concientizar a las menores de edad", comentó.

Sin embargo, Castillo denunció que por estas acciones los activistas recibieron amenazas, por parte, incluso del gobierno de Chihuahua.

"Aquí en Ciudad Juárez se puede decir que tenemos prohibido pegar pesquisas, lo que pasa es que tu pegas las hojas y detrás de ti viene una cuadrilla de limpia que quita todo por orden del Ayuntamiento", apuntó.

José Luis Castillo detalló que diversos colectivos detectaron que el mayor índice de desapariciones es entre las 12:00 y 17:00 horas, en la zona centro de Ciudad Juárez.

"Nosotros las echamos al transporte público en la casa y llegan al centro y no se vuelve a saber más de ellas, aunque las investigaciones de la Fiscalía General del Estado aseguran que la ultima vez que se les vio fue en su casa en tal colonia", detalló.

El activista también acusó a las autoridades estatales de cometer diversas irregularidades en las investigaciones y búsqueda de mujeres, pues a madres y padres les han entregado restos de personas que no son sus familiares y les ofrecen 160 mil pesos como reparación de daños.

"Exigimos que la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, del gobierno de Javier Corral, permanezca abierta las 24 horas, porque no puede ser posible que si una mujer es violada a las siete de la tarde le digan "no te vayas a bañar para que no borres pruebas", aseveró.