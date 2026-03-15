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Feminismo enfrenta tensión con gobierno

Denuncian una violencia con diez mujeres asesinadas cada día

Por EFE

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Feminismo enfrenta tensión con gobierno

Ciudad de México.- El movimiento feminista mexicano enfrenta tensiones con el gobierno de la primera presidenta del país, Claudia Sheinbaum, tras el 8M, marcado por vallas protegiendo edificios y luces que generaron críticas sobre una respuesta institucional contradictoria.

Además, varias activistas han denunciado dispersión en marchas recientes, falta de avances en justicia y represión frente a una violencia que persiste con diez mujeres asesinadas cada día.

"¡Ábrenos, Claudia!", exigió un grupo de manifestantes frente a las láminas metálicas que resguardaban edificios como el Palacio Nacional, -sede de Sheinbaum-, mientras golpeaban las vallas con martillos, el domingo 8 de marzo.

Ese día, según cifras oficiales, unas 120.000 mujeres marcharon solo en Ciudad de México, aunque muchas no llegaron al Zócalo, que este año las recibió con un doble mensaje: vallas cercando edificios y una instalación de luces colocada por el gobierno capitalino.

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Debate reabierto

La escena reavivó el debate sobre la relación entre el movimiento y un gobierno encabezado por una mujer que llegó al poder con el lema "Llegamos todas".

Para Leila, sobreviviente de violencia feminicida, el contraste entre las vallas y la instalación luminosa feminista refleja una respuesta institucional contradictoria: "Cada vez avanzan más las vallas, y en procuración de justicia no hemos visto ningún avance".

Por otro lado, señaló que la iluminación busca "quitarle los dientes al movimiento y hacer como si fuera una festividad".

"El discurso institucional ha absorbido esta lucha de manera performativa (...) como si esto fuera Navidad. El trabajo del Estado no es ponernos lucecitas", opinó Leila.

Aquel día, por unos minutos se encendieron en el Zócalo las figuras luminosas instaladas por el gobierno con la frase "Ciudad feminista con las mujeres".

En los días posteriores a la manifestación, la presidenta Sheinbaum reiteró que no estaba de acuerdo con los actos violentos registrados durante la protesta y atribuyó los daños a un pequeño grupo con "muchos hombres".

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