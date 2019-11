Feministas de NL acusan a López Obrador de ser "machito"

El colectivo feminista Mujeres+Mujeres, otorgó al presidente Andrés Manuel López Obrador, tres "machitos" en su instrumento de medición sobre machismo con el que previamente han medido a personajes como el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y al senador de MC, Samuel García.

La agrupación consideró que el mandatario en la conferencia mañanera del jueves, al definir a la mujer mexicana como "muy sensible, muy fina, exquisita y (que) tiene una concepción de la belleza muy especial; perpetúa en su discurso el sexismo benevolente que, aunque se manifieste en un tono afectivo y positivo, sigue considerando de una forma limitada los roles de género". Mujeres+Mujeres recordó que las expresiones del presidente López Obrador se dieron durante un evento donde se firmó el Acuerdo por la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y estimó que al referirse a la mujer mexicana en esos términos, "fomenta los estereotipos de género, por lo cual el presidente López Obrador se ganó una calificación de tres machitos en nuestro #Machitómetro".

En Mujeres+Mujeres, asentó la agrupación feminista, "rechazamos que el presidente perpetúe en su discurso el sexismo benevolente" y asentaron que para lograr una verdadera igualdad, es necesario trascender, tanto este sexismo benevolente, como el sexismo hostil que defiende la superioridad de los hombres por encima de las mujeres.

El sexismo benevolente, que es más difícil de reconocer, agregó el colectivo, contribuye a fomentar narrativas en las que se posiciona a la mujer como frágil y por tanto dependiente de la protección del hombre, así como limitada a ciertos roles y actividades.

La prueba del "machitómetro" a López Obrador, se derivó de una alusión que hizo al programa de Caminos Rurales, donde señaló: "Son caminos bien hechos y obras de arte, las mujeres trabajan y entre otras cosas tienen como tarea acopiar las piedras. Como la mujer es muy sensible, muy fina, exquisita, y tiene una concepción de belleza muy especial, escogen las piedras y son obras de arte las que se hacen por ese toque, por esa participación sensible de las mujeres, en ese trabajo que podría decirse es de los hombres, es hacer un camino, bueno, ahí están trabajando las mujeres", expuso en aquella ocasión el mandatario.

Hace dos semanas el colectivo Mujeres+Mujeressometió a Samuel García a la medición del "machitómetro" y obtuvo tres de un máximo de cinco machitos posibles por declarar que la diputada local de MC, Tavita Ortiz "se me salió del corral", al haber votado a favor de la objeción de conciencia para el personal médico, a diferencia del resto de la bancada que se opuso a dicha reforma a la Ley Estatal de Salud. Previamente habían otorgado dos machitos al gobernador Jaime Rodríguez, por cuestionar, ante la alta incidencia de feminicidios, "¿por qué no se habla de hombricidios?".